Emeklilerin promosyon ödemeleri için bankalarla SGK arasında imzalar atılmaya başlandı. Taban rakamlar 500, 625, 750 liraya çıktı. Banka seçerken dikkatli olun, en avantajlıyı belirleyin

13 milyon emekli, dul ve yetimin gözü promosyonda. Taban promosyonun artmasının ardından, bankalar birbiri ardına SGK ile protokol imzalamaya, kampanyaları yenilemeye başladı. Bu arada bize de bu konuda çok fazla soru geliyor. Emeklilerimizin kafalarındaki soruların cevaplarını vermeye çalıştık.



Kimler promosyon alabilecek?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli, dul, yetim aylığı alanlar yararlanabiliyor.



Başvuru koşulları ne?

Tek koşul, 3 yıl aynı bankada kalma taahhüdü vermek.



Nasıl başvurulacak?

Bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden promosyon başvurusu yapılabilecek.



Nasıl ödenecek?

Emeklinin maaş hesabına peşin olarak yatırılacak.



Ne kadar alınacak?

Promosyonda asgari tutarlar yüzde 66 zamlandı. SGK ile protokol imzalayan bankalar emekli aylığı bin 500 liraya kadar olana en az 500 lira, bin 500-2 bin 500 lira arasında olana 625 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde olanlara da 750 lira tutarında promosyon ödemesi yapacak.



Tutar yükselir mi?

Belirlenen tutarlar asgari tutarlar. SGK ile protokol imzalayan bankalar, en az bu tutarları ödeyecek. İsterse kampanyalarla tutarı artırabilecek.

Hangi bankalar var?

Ziraat Bankası, Halk Bankası, VakıfBank, Garanti BBVA, İş Bankası, TEB ve ING.



Diğer bankalarla ne zaman imza atılır?

SGK diğer bankalarla protokolleri de hızlı bir şekilde imzalayacak.



Neye dikkat edilmeli?

Bazı bankalar ek ürün kullanımı ve başka emekli getirme gibi koşullarla promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların koşullarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor.



Başvurular ne zaman?

Promosyon taahhüdü bulunmayanlar ya da taahhüdünün süresi dolanlar hemen başvurabilecek. Taahhüt süresi devam ediyorsa, dolar dolmaz başvuru yapılabilecek.

İsteyen, sürenin dolmasını beklemeyebilir. Ancak bu durumda kalan sürenin ödemesini iade etmek gerekiyor.



Aynı bankadan alma zorunluluğu var mı?

Sözleşme süresi sona erenler, istediği bankayı seçerek ikinci promosyonları oradan alabilir.



Promosyon için banka nasıl değiştirilir?

Maaşın taşınması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurarak ya da e-Devlet'ten yapılabilir.



Daha iyi fırsat çıkarsa ne yapılması gerekir?

Emekliler kalan sürenin promosyonunu iade ederek bankasını değiştirebilir.



BUNLARA DİKKAT EDİN OKUMADAN BAŞVURMAYIN

Promosyon almanın en önemli koşulu, emekli aylığının 3 yıl süreyle o bankadan alınacağına dair taahhütte bulunmak. Bankanın farklı bir dayatması varsa kabul etmeyin.

SGK ile protokol imzalayan bankalar belirlenen emekli maaşının tutarına göre belirlenen taban promosyon tutarları üzerinden ödeme yapacak. Bunlardan daha az tutarları kabul etmeyin.

Başvuru, 3 yıllık taahhütname dolar dolmaz yapılabilecek. Taahhüdünü Mart 2017'de vermiş olan bu ay, Nisan 2017'de veren önümüzdeki ay başvuracak.

Sürenin sonunu beklemek de zorunlu değil.



HANGİ BANKA NE VERİYOR?

AKBANK: 500, 625, 750 liraya varan promosyon tutarı, maaşını taşıyanlara yapılan ilave ödemeyle artıyor. Maaşa göre 700, 850, bin lira veriyor. DENİZBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor. GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan, emekli maaşına göre 800, bin, bin 200 lira ödeyecek. İŞ BANKASI: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 lira verecek. ING: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 lira ödeyecek. ŞEKERBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ödüyor. TEB: 2 otomatik ödeme talimatı verene emekli maaşına göre bin, bin 125, bin 250 lira ödeyecek. VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor. ZİRAAT BANKASI: Emekli maaşına göre 500, 625, 750

lira ödeme yapacak.