2019 yılında 1.5 milyon kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Ocak ve Şubat aylarında 188 bin vatandaşın kurumlara ve şirketlere girmesini sağladı. Şu anda açık pozisyon sayısı ise 55 bini geçti

2019 yılındaki dengelenmeden sonra toparlanma sürecine giren Türkiye ekonomisinde özellikle üretim rakamlarındaki artış istihdama da yansımaya başladı. İlave istihdama sağlanan prim desteği devam ederken İŞKUR da işsizlere iş bulma konusunda önemli bir görev üstlenmiş durumda. İşsizler ile iş verenleri bir araya getiren İŞKUR geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 490 bin 276 kişinin işe girmesine aracılık etti.

TALEPTE İLK SIRADA

İŞKUR bu yıl da Ocak ve Şubat aylarında 188 bin 607 vatandaşı işe yerleştirdi. İŞKUR'un sitesinde güncel olarak paylaşılan rakamlara göre şu anda 55 bin 904 açık pozisyon da bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 8 bin 321 kişiyle beden işçiliği geliyor. Söz konusu pozisyonlara başvurmak için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor.



KAMU İLANLARI DA VAR

Kayıt olduktan sonra hem iş ve meslek danışmanlarından destek alınabiliyor hem de aranan pozisyonlar için başvuru imkanı bulunuyor. Ayrıca kurumun işbaşı eğitimi, meslek kursu gibi projelerinden de yararlanma fırsatı yakalanıyor. Üstelik bu projelere katılanlara aylık asgari ücreti bulan ödemeler de yapılıyor. İŞKUR sitesinde ayrıca kamu kurumlarının eleman ilanları da bulunuyor.



İLAVE İSTİHDAMA BÜYÜK TEŞVİK

İşsizlik maaşı alanı işe başlatanın primi devletten...

Aylık Destek: 985,90 TL

Primini düzenli ödeyene işçi başına 5 puanlık prim indirimi

Aylık destek: 147,15 TL ile 1.103,63 TL arasında

18-29 yaş arası iş kuran gençlerin primi devletten

Aylık destek: Bin 15 lira

Genç ve kadın işçi alanın primi devletten

Aylık destek: 603,32 TL ila 4.524,86 TL arasında

Yıl sonuna kadar ilave istihdamın prim ve vergisi devletten

Aylık destek: 1.280,47 TL

Aylık destek (bilişim- imalat): 1.280,47- 3.119,84 TL arası



NASIL BAŞVURULUYOR?

1) İŞKUR'a internetten ya da giderek üye olabilirsiniz.

2) İnternet sitesinde açık pozisyonları il il ve meslek meslek görebilirsiniz.

3) Mesleğinizi ve ilinizi yazarak arama yapabilirsiniz.

4) Size uygun işe başvurabilirsiniz.

5) iş ve meslek danışmanlarından destek alabilirsiniz.