Bir olayın iş kazası sayılması için mutlaka iş yerinde gerçekleşmesi gerekmez. Dışarıdaki olayda bulunma sebebine bakmak gerekiyor

İş yerimizde bir kadın çalışanımız süt iznini kullanıyor.

Evinden gelirken bir kaza geçirdiğini üzülerek öğrendik.

Bu olay bir iş kazası olarak sayılıyor mu? SGK'ya bildirmemiz gerekiyor mu? (ismi saklı) 5510 sayılı Kanunda iş kazası sayılan haller ayrı ayrı sayılmıştır. Buna göre; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaylar iş kazası sayılır.

Çalışanınızın başına gelen olay, "Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen olay" kapsamında iş kazası sayılır. Hemen belirtmek gerekir ki, İş Kanunumuz gereği kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.

Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Süt izni sürelerinde meydana gelen olaylar iş kazası sayılır.

Ayrıca bu olayların iş kazası sayılması için mutlaka işyerinde veya eklentilerinde meydana gelmiş olması gerekmez, kadın işçinin evine giderken, evinde ve evinden işyerine dönerken yaşadığı kazalar da iş kazası sayılır ve bu kazaların işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK 'ya en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi zorunludur.



3 yıl dolması gerekir

Sayın Erdem, benim promosyon sözleşme sürem 3 ekim 2020'de bitiyormuş, ben bu durumda promosyon alamayacak mıyım? Burcu ATAY Promosyon ödemeleri yapılırken imzalanan sözleşme tarihi üzerinden tam 3 yıl geçmesi gerekiyor. Dolasıyla bu 3 yıl dolduktan sonra yeni bir sözleşme yapmak ya da farklı bir bankayı seçerek promosyon almanız mümkün. Şu günlerde ödenen promosyonlar ilk imzayı atan emeklilerimiz için gerçekleşiyor. Dolayısıyla siz de 4 Ekim 2020 tarihinde mevcut bankanıza ya da istediğiniz herhangi bir bankaya müracaat ederek yeni promosyon alabilirsiniz. Bunun için banka şubesine gitmeden e-devlet üzerinden de seçiminizi yapabilirsiniz.



Yüzde 60 rapor şartı

Açık kalp ameliyatı oldum. 17.12.1996 SGK girişliyim. 7685 günüm var. Vergi indiriminden faydalanıp emekli olabilir miyim? Ne kadar maaş alabilirim? Selçuk ÖZÇELİK Vergi indirimi ile emekli olabilmek için sigortadan önce geçirilen bir rahatsızlık gerekiyor. Yine çalışırken vergi dairesine müracaat ederek vergi indirimi talep etmeniz lazım. Burada hastane tarafından en az yüzde 40 rapor almanız gerekiyor. Ancak sizin gibi sigortadan sonra geçirilen rahatsızlıklarda malulen emeklilik gündeme geliyor. Bu kez SGK'ya müracaat ederek en az yüzde 60 rapor almanız ve bu raporun da onaylanması gerekiyor.



İhbar alırsınız

1 yılı doldurmadan kıdem tazminatı alma şansım olabilir mi? İşten çıkartılırsam haklarım nelerdir? Murat DİLER Kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı bulunuyor. Tabi kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmanız lazım. Ancak 1 yıl dolmadan işten çıkartılırsanız bu kez ihbar tazminatı hakkınız bulunuyor. En az 6 ay çalışmış olmak şartı bulunuyor. Eğer en az 6 ay çalışmışsanız ve işyerinizde 30 ve üzeri personel varsa bu kez geri dönüş tazminatı kazanma imkanınız da var.