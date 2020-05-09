İşyerinde ya da işle ilgili gittiğiniz bir yerde başınıza gelenler iş kazası sayılıyor. Peki iş kazası geçirenler ne yapmalı, onlara doğan haklar neler? İşte sorularınızın cevapları...

Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. İki hafta önce, öğle tatilinde işyerinin bahçesinde otururken fabrikada beslenen köpeklerin saldırısına uğradım.

Kurtulmaya çalışırken de düştüm ve ayak bileğimde kırık meydana geldi. Yaşadığım bu olay iş kazası sayılır mı? (ismi saklı) İsterseniz önce mevzuatımız bu olaylarla ilgili hangi hükümleri getiriyor ona bir bakalım.

5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde iş kazasının tanımı yapılmış ve hangi hal ve olayların iş kazası sayılacağı belirtilmiştir.

Buna göre iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Hizmet akdi ile çalışan ve emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için;



■ Kazanın, yukarıda sayılan hallerden birinde meydana gelmesi

■ Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,

■ Kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi,

■ Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekir.

Bu hükümlere göre; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olaylar iş kazası sayılmaktadır. Olayın yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaz, işyerinde gerçekleşmiş olması, iş kazası sayılması için yeterlidir.

Bu durumda işyerinin ne olduğunu tanımlamak gerekir.

Kanuna göre işyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir ve işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmaktadır.

Bu nedenle SGK 2016/21 sayılı Genelgesinde; sigortalıların işyeri sayılan yerlerde; avluda yürürken düşmesi, dinlenme saatinde top oynarken ayağının burkulması, bahçede meyve ağacından meyve toplarken düşmesi, tarlada çalışır iken traktör ile kaza geçirmesi, yemek yerken elini kesmesi, dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi, işyerinde intihar etmesi, işyeri sınırları içinde bulunan havuzda boğularak ölmesi, ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını ziyaret için geldiğinde kaza geçirmesi, araçlarla çalışanların bu araçlarda geçirecekleri kazaları iş kazası olarak kabul etmektedir.

Dolayısıyla maruz kaldığınız olay; olayın işyeri bahçesinde meydana gelmesi ve bahçenin işyerinden sayılması, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasına tabi bir sigortalı olmanız, olay sonucunda bedenen zarar görmüş olmanız ve bu zarar ile köpek saldırısı arasında bir illiyet bağının bulunması yani zararın köpek saldırısı nedeniyle doğmuş olması nedeniyle iş kazası sayılır.

Bu nedenle, iş kazasına bağlı olarak sağlanan geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi ve koşulları oluşmuşsa sürekli iş göremezlik geliri bağlanması gibi haklardan yararlanmanız mümkündür.