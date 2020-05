Bugün Anneler Günü'nü kutluyoruz. Yeni düzenlemeler kadın çalışanlar için önemli avantajlar getirdi. Çalışan anneler ise doğum sonrası 7 bin 324 lira alabiliyor



Annelerin ve kadınların çalışma hayatında daha çok yer almasını sağlayan çok sayıda yeni düzenleme yapıldı. Bunlardan bazıları şöyle:



■ Doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor.



■ Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.



■ Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 7 bin 324 lira.



■ Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, birinci doğumda 60, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.



■ Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede yarım maaş ödeniyor.



■ Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 202 lira.



■ Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.



■ Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor



■ 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.



■ İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.



■ Sanayi sektöründe meslek kurslarına veya işbaşı programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor. Ayrıca eğitim süresince cep harçlığı var.





■ KOSGEB, kadın girişimcilere mevcut destek tutarına ilaveten 5 bin lira kaynak sağlıyor.



■ Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor.



■ Evde üretim yapan kadınlar vergiden muaf esnaf sayılıyor.



■ İnternette satış yapan kadınlar da vergiden istisna tutuluyor.