Emekliye maaşı karşılığında ödenen promosyonlar için bankalar arası yarış hızlandı. Bankalar rakamları yükseltirken şimdi emekliler kendilerine verilen bu sözlerin tutulmasını istiyor.

Emeklilere 3 yılda bir ek gelir yolunu açan banka promosyonu fırsatı sürüyor.

İlk kez 2017'de hayata geçen uygulama kapsamında emekliler bir bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' sözü verdikten sonra promosyon peşin olarak ödeniyor. İlk yürürlüğe girdiğinde 450 liraya kadar ödenen promosyonlar şu anda 2 bin lirayı da geçmiş vaziyette. Milyonlarca emekli bu yıl ikinci ödemeyi hem de zamlı olarak alırken, promosyon imkanından yeni emekliler de yararlanıyor. 2017 yılında ilk kez promosyon alan emeklilerin 3 yıllık süreleri de bu yıl dolmuş oldu. 2018'de ilk kez promosyon alanlar ise 2021 yılında yeni ödemelerine kavuşacak.



KAMPANYALAR BAŞLADI

Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler için bankalarca kampanyalar da yapılıyor.

Yaklaşık 13 milyon emeklinin 150 milyar liranın üzerindeki yıllık maaşından pay kapmak isteyen bankalar yarışı kızıştırdı.

Bankaların rekabeti emeklilerin işine yararken promosyon miktarları da artıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor.



ÖDENEN RAKAMA BAKIN

Bankalar özellikle rakamı yüksek göstermek için zor şartlar öne sürüyor. Ancak bu şartlar olmuş gibi rakamı açıklıyor. O yüzden bankaların öne sürdüğü şartları çok iyi incelemek gerekiyor. Bu şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi hesapladıktan sonra kararınızı verebilirsiniz. Bu arada bir bankadan maaşınızı alıyor ve o bankadan da kredi çekmişseniz kredi ilişkiniz bitene kadar maaşınızı başka bankaya da taşıyamıyorsunuz. Bu yüzden bankalarla yapacağınız sözleşmelerde size imzalatılan kağıtları mutlaka iyi okuyun ve inceleyin. Reklamlarda anlatılanlara değil size ödeyecekleri net miktarı ve bunun karşılığında istediklerine bakıp karar verin.

Bankadan SGK'nın belirlediği taban promosyon miktarlarını almak için hiçbir şart gerekmiyor. Tek şart üç yıl maaş alma sözü. Bunun dışındaki 'Kredi kartı, emekli getirme, fatura talimatı, kredili mevduat hesabı' gibi şartlar ekstra ödemeler için geçerli.



BANKA SEÇMEK KOLAY

Bankaların sunduğu şartları inceledikten sonra seçim işini online olarak yapabiliyorsunuz.

Bunun için e-devletten SGK uygulamasına girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Buradan hem bankanızı hem de maaşınızı almak istediğiniz şubeyi seçmeniz mümkün.



EVDE MAAŞ İMKANI

Ayrıca emekliler isterlerse maaşlarını evden de alabiliyor.

SGK ile PTT arasında emekli, dul ve yetimlerin gelir veya aylıklarının konutta ödenmesi konusunda 1/3/2014 tarihinde "Prim Tahsilatı ve Gelir/Aylık Ödemeleri Protokolü" imzalandı ve böylece emeklilerin aylıklarının konutta ödenebilmesi imkanı getirildi. Bu protokole göre; sigortalı ve hak sahiplerinin aylık başvurusu sırasında Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi'nde "6-Ödemelerin Yapılacağı Banka veya PTT Şubesi" bölümüne aylıklarını almak istediği PTT şubesinin yanı sıra "Konutta" ibaresini yazarak veya dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekir. Bu durumda, başka hiçbir şarta bağlı olmaksızın ilk gelir ve aylıklar dışındaki gelir ve aylıklar PTT aracılığıyla ilgililerin konutlarında ödeniyor.

Ayrıca, internet ortamında turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Adres ve Banka/PTT Değişikliği" menüsü de kullanılarak gelir ve aylıkların konutta ödenmesi talep edilebilir. Konutta ödeme ile ilgili herhangi bir ücret alınmıyor.



HANGİ BANKA KAÇ LİRA ÖDÜYOR

AKBANK: 500, 625,

750 lira veriyor.

■ DENİZBANK: 675,

850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.

■ FİBABANKA: 500, 625,

750 lira ödüyor.

■ GARANTİ BBVA:

750, 875, 1.000 lira veriyor. Başvuruyu mobil uygulamadan ya da müşteri iletişim merkezinden yapanlara ek 200 liraya varan bonus imkanı var.

■ HALKBANK: 500, 625,

750 lira ödüyor.

■ ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

■ İŞ BANKASI: 750, 875,

1.000 lira veriyor.

■ ŞEKERBANK: 500,

625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.

■ VAKIFBANK: 500, 625,

750 lira ödüyor.

■ ZİRAAT BANKASI:

500, 625, 750 lira veriyor.