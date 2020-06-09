Temmuz'da emeklilerle birlikte memurların hem maaşları hem aile yardımları artacak. Zam tahminlerine göre en düşük maaş 3 bin 677 liraya çıkarken, 2 çocuğu olanın aile yardımı 500 lirayı bulacak. Emekli memurlar da yüzde 4'lük toplu sözleşme zammının ardından enflasyon farkını maaşlarında görecek



MİLYONLARCA memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Memur emeklilerinin ise maaşlarında hem zam hem enflasyon farkı olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. 5 aylık enflasyona göre fark oluştu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 çıktı. Böylece zam yüzde 4.57'ye yükseldi. Bu oran Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Hem memurlara hem de emekli memurlara yüzde 4'lük zammın ardından bu enflasyon farkı yansıtılacak. 5 aylık enflasyon verisine göre maaşlara fark yansıtılması kesinleşmiş oldu.

NASIL DEĞİŞECEK?

Yüzde 4.57'lik orana göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 347,17 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,38, üstü için 36,52 liradan 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,93 liraya yükselecek.



EMEKLİLERE DE FARK GELİYOR

Memurlar ile birlikte memur emeklileri de Temmuz zamlarında enflasyon farkını görecekler. Yüzde 4'lük maaş zammına 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı eklenecek. 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57'lik zam garantilenmiş oldu. Bu oran Haziran enflasyonu ile birlikte artacak. 5 aylık enflasyona göre emekli memurların maaşları şöyle oluştu.



KİM, NE KADAR ALACAK?



SSK VE BAĞKUR'LULARA ENFLASYON ARTIŞI

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaş alacak. Onların zamları ise 6 aylık enflasyon oranında olacak. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.57 oranında zam alacaklar. Ancak bu oran Haziran'da gelecek enflasyonla artacak. Kesin oranlar 3 Temmuz'da açıklanacak. Ancak Haziran enflasyonu sıfır gelse bile SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.57 zammı ceplerine koymuş durumda.