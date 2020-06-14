Yaklask 13 milyon emekli yeni maaslarn Temmuz aynda açklanacak enflasyon ile alacak. Bu oran hem memur emeklilerine hem de SSK ve Bag-Kur emeklilerine zam olarak yansyacak. 5 aylk enflasyona göre yeni maaslar hesapladık

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre yüzde 4.57 zam göründü.



EN ÇOK 6 BİN 556 TL

Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 865 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 556 liraya çıkacak. Haziran enflasyonuna göre tutarlar artabilecek Memur emeklileri de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar.





MEMURLARA FARK

Ancak memur emeklilerinin zam oranları önceden belirleniyor. Toplu sözleşmeye göre Emekli Sandığı emeklileri Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam alacaklar. Buna 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 4'den fazla çıkarsa fazla çıkan miktar maaşa zam olarak eklenecek. Örneğin 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 çıktı. Buna göre memur emeklileri yüzde 4 toplu sözleşme zammının üzerine yüzde 0.57'lik farkı da alacak. Bu oranlar Haziran enflasyonunun eklenmesiyle artabilecek. Aynı şekilde memurlar da yüzde 4 zamma ilaveten fark alacak. Bu arada memur emeklilerinin de ek ödemeleri zamlanacak. 5 aylık enflasyona göre en düşük memur emeklisi maaşı 2.783 liraya çıkmış oldu.