● Yaklaşık 6 ay önce işyerime SGK denetmenleri geldi ve iki kişinin sigortasız çalıştırıldığını tespit ettiler. Bundan dolayı idari para cezası geldi.

Ben de bu cezayı ödedim.

Ancak 1 ay önce yine işyerimde denetim yapıldı ve yine iki kişinin sigortasız çalıştığını tutanağa yazdılar. Ben yine bir önceki kadar ceza geleceğini beklerken bu kez neredeyse bir önceki cezanın iki katından fazla para cezası geldi. Burada bir yanlışlık yapılmış olabilir mi? (ismi saklı) ● Öncelikle belirtelim. Sigortasız işçi çalıştırmak yasalarımıza göre yasaktır. İşe alınan işçi çalışmaya başlamadan bir gün önce SGK'ya bildirimin yapılması gerekir. Türkiye'de kayıt dışı istihdam giderek azalıyor.

Ancak hala bu yasağı çiğneyenler bulunuyor. Hükümet istihdamın üzerindeki yükleri almak için 20'ye yakın destek ve teşvik uyguluyor. Özellikle ilave istihdamda yani yeni işe alınan elemanda vergi ve primleri tamamen devlet karşılıyor. Bütün bu teşviklere rağmen sigortasız işçi çalıştırma durumu olursa da ağır cezalar uygulanıyor.



CEZALAR KATLANIR

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 5510 sayılı Kanunda belirlenmiştir. Buna göre işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmemiş olması nedeniyle sigortasız çalıştırılan her bir işçi için iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Burada işyeriniz hakkında uygulanan ceza toplam 4 asgari ücrettir.

Ancak 1 yıl içinde sigortasız işçi çalıştırıldığına dair yeniden tespit yapılırsa bu kez cezalar artırılarak uygulanır. Dolayısıyla sigortasız işçi çalıştırdığınız konusunda 6 ay önce de tespit yapılmış olduğu için, her bir sigortasız işçi için uygulanacak ceza iki asgari ücret değil, beş asgari ücrettir ve işyeriniz hakkında bu kez toplam 10 asgari ücret ceza uygulanmıştır.

Para cezasının öncekine göre daha yüksek olmasının nedeni de budur ve yapılan işlemlerde bir yanlışlık yoktur.



RAZI OLMAYIN İHBAR EDİN

Bu noktada çalışan kardeşlerimize de seslenelim. Sigortasız çalıştırılmaya razı olmayan.

Sigortasız çalıştırıldığınızda ne sağlık hizmeti alabilirsiniz ne de tazminat, izin, emeklilik gibi haklarınız olur. Bu yüzden sizi bu şekilde çalıştırmaya zorlayan işyerlerini ALO 170 aracılığı ile bildirebilirsiniz. Yine benim gizli kayıt dışılık dediğim gerçek maaşın bordroda saklanması da usulsüz bir uygulama. Devlete asgari ücret ile bildirilen bir işçi üzerinden vergi ve prim kaçırma yapılıyor. Ayrıca çalışanın geleceği çalınıyor.



İKİ İŞYERİNDE ÇALIŞILIR

● İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı? Suat YILMAZ

● İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendiği andan itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.



MESAİDE 45 SAATE DİKKAT!

● Özel sektör çalışanıyım. Çalışma saatlerimiz çok uzun. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. Biz çalışma saatlerini günde 8 saat biliyoruz. Sizce de çok uzun değil mi? Şermin KARACA



● 4857 sayılı İş Kanununun 63'üncü maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da Cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde elli fazlasının yani bir buçuk katının ödenmesi gerekir.