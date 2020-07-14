Emeklilere bu yıl promosyon için verilen süre doluyor. 2017 yılında ilk paralarını alanlar ikincisi için başvuruda bulunabilir.

Emekliler için 2017 yılında getirilen promosyon alma hakkında şart 3 yıl boyunca maaş alınan bankayı değiştirmemek idi. Daha önce 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarlar bu yılki promosyon ile birlikte artmış durumda. Dolayısıyla 2017 yılında yasa çıktıktan sonra bankalardan promosyon alan tüm emekliler bu yıl ikinci paralarını hem de daha yüksek miktardan alma hakkına kavuştu.

Bunu ister aynı bankadan isterse bankasını değiştirerek yapabilecekler. Zaten bankalar son zamanlarda bu konuda çok fazla kampanya ve tanıtım yapıyor. ancak tabi içlerinin iyi incelenmesi gerekir.



HAREKETLİ BİR YAZ

Bu yaz yüzde 5.75 oranında yılın ikinci zammını alan emekliler Cuma gününden itibaren 1000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyelerine de kavuşacak.

Bu ödemelerin yanında yukarıda anlattığımız gibi birçok emekli için de promosyon alma hakkı oluştu.

3 yılını tamamlayan herkes ikinci promosyonunu alacak.

Promosyonla ilgili çok sayıda soru alıyorum. Bu konudaki bazı soruların cevaplarını hazırladım.

İşte o cevaplar:

1)Hangi emekliler promosyon alıyor?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.

Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

2) Parayı almanın bir şartı var mı?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli.

Fatura talimatı verme, kredili hesap, başka emekli müşteri getirme gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankanın ekstra bir getirisi yoksa tercih etmeyin.

Çünkü promosyon almak için bu tür şartlar bulunmuyor.

3) İkinci promosyon ne zaman ödenecek?

Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak.



İSTERSENİZ SEÇİM YAPABİLİRSİNİZ

4) 2017'den sonra promosyon alanlar ne yapacak?

Onlar da 3 yıl bitince ikince ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.

Bu yüzden 3 yılın tamamlanmasını beklemek gerekiyor.

5) Aynı bankada kalmak mecburi mi?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler.

Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Kredi kullanan emekliler ise bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyor.

6) Maaş alınan banka nasıl değiştirilir?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.

Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.

7) Promosyon tutarları artacak mı?

SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti.

Ancak şimdi bu tutarlar yükseldi. Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabilecek. Bankalar yeni kampanyalarla promosyon miktarlarını 2 bin liralara kadar çekiyor. Tabi maaşa göre promosyon veriliyor. Herkes eşit promosyon alamıyor.

8) Yeni emekli olan birisi ne yapacak?

Yeni emekliler ilk maaşlarını aldıktan sonra seçimlerini yapıyorlar. Hangi bankadan maaşlarını almak istiyorlarsa ona göre karar veriyorlar. Bu noktada bankanızı seçerken promosyon verip vermediğine ve ne kadar verdiğine bakarak karar verebilirsiniz. Dolayısıyla yeni emeklilerin de promosyon alma hakkı bulunuyor.



BANKA SEÇERKEN DİKKAT!

BAZI bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarını artırıyor. Ancak burada sunulan rakamlardan çok şartlara iyi bakmak gerekiyor. Yüksek rakamlar sanki herkese verilecekmiş gibi sunuluyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de bunu almak için çok sayıda şart koşuluyor. O yüzden öncelikle kendi bankanızla konuşup daha sonra diğer alternatifleri değerlendirebilirsiniz.