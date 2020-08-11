Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ile promosyon paraları yeni emekli olanlara da belli şartlarda veriliyor. Bunun için emeklilik tarihi önem kazanıyor.

Emeklilerin aldıkları ek ödemeleri yeni emeklilerin alıp alamayacakları merak ediliyor. Milyonlarca emekliye ödenen promosyon ve ikramiye gibi ödemeler belli şartlarda yeni emekli olan vatandaşlara da veriliyor.

Burada önemli olan tarih ise emeklilik kararının alındığı tarih.

Bu tarihe göre promosyon ya da ikramiye alınıp alınmayacağına karar veriliyor.



3 YILDA BİR ÖDENİYOR

Promosyon emeklilere her üç yılda bir maaş aldıkları banka tarafından ödeniyor. İlk kez 2017 yılında ödenen promosyonu o tarihte alan emekliler için bu yıl yeniden gündeme geliyor. Aynı bankadan 3 yıl boyunca maaş alan emekliler promosyonu hak ediyorlar. Bu yıl için maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor. Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor.

Bankalar bu konuda yarışırken emekliler için de avantajlı bir durum ortaya çıkıyor. İlk kez emekli olanlar maaş alacakları bankayı seçerken promosyon alıyorlar. Böylece 3 yıl o bankada kalarak promosyonu hak ediyorlar. Bu yüzden promosyon yeni emeklilere de ödeniyor.

Seçim yaparken bankaların vaat ve şartlarını iyi incelemenizi tavsiye ederiz.



BAYRAM ÖNCESİ ÖNEMLİ

Bayram ikramiyeleri de yeni emeklilere ödeniyor. Ancak burada bir şart bulunuyor. Emekli maaşının bayramdan önce bağlanmış olup olmadığına bakılıyor.

Eğer bayramdan önce emekli maaşı bağlanmışsa ikramiye ödeniyor.

Bayramdan sonra emekli maaşı bağlanmışsa ilk gelecek bayramda 1000 liralık ikramiye bu emeklilere de veriliyor.



TABAN AYLIĞI ARTIRILDI

Öte yandan emeklilerin aldıkları en düşük maaş miktarı pandemi döneminde 1000 TL'den 1.500 TL'ye yükseltildi.

Bu yüzden yeni emekli olan vatandaşlar en az 1.500 TL maaş alıyor. Maaş miktarları bu rakamın üzerinde belirleniyor.

Yatırılan kazanç ve prim günlerine göre hesaplanan maaş 1.500 TL'den az olamıyor.



EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÜÇ DÖNEM

Emekli maaşının nasıl hesaplandığı hep merak konusu oluyor. Kısaca anlatmaya çalışalım. Emekli maaşını belirleyen en önemli etmen sizin prime esas kazancınız.

Bir başka deyişle SGK'ya bildirilen brüt maaşınız. İlk işe girdiğiniz tarihteki kazancınızdan son kazancınıza kadar tüm maaşlarınız emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor. Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Yani her dönem için de ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor. Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere üç ayrı dönem uygulanıyor. 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.

2000-2008 arasında ise aylık bağlama oranları biraz daha düşerken bu kez gösterge sisteminin yerine gelişme hızı ve enflasyon da devreye giriyor. Güncelleme katsayılarıyla kazançlar bugüne uyarlanıyor. 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemde ise aylık bağlama oranları düşerken gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor. Dolayısıyla emekli maaşını en az etkileyen dönem 2008 Ekim ayından sonraki çalışmalar oluyor.



AYLIK PARANIZI ARTIRMAK ELİNİZDE

Bize gelen sorulardan en fazla olanlardan birisi de emekli maaşını artırmakla ilgili. Yukarıda belirttiğimiz gibi emekli maaşını belirleyen etmen sizin kazancınız. Yani maaşınız ne kadar yüksek ise o kadar yüksek emekli maaşı alıyorsunuz.

Bu yüzden yüksek maaş alıp asgari ücretten gösterilenler büyük bir avantajı da kaçırıyor.

Emekli maaşınızı artırmak istiyorsanız çalışırken alacağınız bazı tedbirler bulunuyor.

Öncelikle gerçek maaşınızın bordroda yansıtılmasını yani SGK'ya gerçek maaşınızın bildirilmesini sağlayın. Zaten gerçek maaşı saklayıp asgari ücretle bildirmek işveren açısından da suç. Eğer imkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artıracaktır. Emeklilik işlemleri yapılırken eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın.

Bunun dışında eğer emeklilik tarihiniz yılsonuna geliyorsa bir sonraki yılın zammından yararlanabilmek için beklemeden müracaat edin.