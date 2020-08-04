9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı çalışanlar isterlerse ayrılıp tazminatlarını alabiliyor. Bu şekilde ayrılanların tekrar çalışmalarının önünde engel yok. Ancak burada niyet çok önemli dikkat edin!

3600 günü doldurup tazminat aldığım zaman tekrar işe başlamam olur mu? Yoksa 3600 gün ve 60 yaşımı beklemem mi gerekiyor? Tekrar işe başlayıp normal prim günümü doldurabilir miyim? Mehmet Ali TEMİZ İş sözleşmesinin işçi tarafından emeklilik sebebiyle feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca işçiye, emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkanı tanınmıştır. Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da işyerinden bunu gerekçe göstermek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak belirtilen şekilde işten kıdem tazminatı alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır. Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı isteyebilir. İş yargıya taşınırsa, Yargıtay 'başka bir işe girmek için mi yoksa gerçekten emeklilik yaşını beklemek için mi kıdem tazminatı istendiğine' dikkat edecektir. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekir. Yine belirtilen şekilde tazminat alarak işten ayrıldıktan sonra çalışmanın yasal olarak bir sakıncası yok ama SGK'dan alınacak belgenin bir örneği yine SGK dosyanızda mevcut olacağından, ikinci kez aynı şekilde tazminat yazısı alamazsınız. Fakat ekonomik şartlar nedeniyle tekrar çalışmaya başlamanızda ve normal prim gününüzü tamamlamada sakınca yok.



HAKARET KABUL EDİLEMEZ

Özel sektörde çalışıyorum. Patron sinirlenince bizlere hakaret ediyor. Böyle bir hakkı var mı? (ismi saklı) İş Kanunu'na göre, işverenin işçisine hakaret etmesi tazminat hakkı doğurur. Hatta işçi için bildirim yapma zorunluluğu bile ortadan kalkar ve bildirim yapmasına gerek kalmadan iş sözleşmesini fesh edebilir. Siz de bu nedenle iş sözleşmenizi fesh ederseniz tazminat alabilirsiniz. Hakaret ayrıca ceza kanununda da suç olarak belirlenmiştir. Bunun için savcılığa suç duyurusunda da bulunabilirsiniz.



TAZMİNATI PEŞİN ALIRSINIZ

Özel bir şirkette çalışmaktayım, emekli olmayı düşünüyorum. Emekli olduktan sonra alacağım tazminatı çalıştığım şirket ne kadar zamanda bana ödemek zorunda? Hasan LALE İş Kanunu'na göre; kıdem tazminatına hak kazanarak iş sözleşmesi sona eren işçiye işveren sözleşmenin fesih tarihinde kıdem tazminatını peşin olarak ödemek zorundadır. İşçi kabul ederse işveren taksitle ödeyebilir. Ancak işçi bunu kabul etmezse, derhal ve peşin olarak ödemek durumundadır.



ASKERDE MAAŞ KESİLİR

Halen işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? Zahiddin BENEKLİ Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.



3.5 YIL ŞARTI ORTADAN KALKAR

1996 yılında Bağ-Kur'lu oldum. 2001'e kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK çalışmam var. Son 2 yılda da isteğe bağlı ödedim. İsteğe bağlı ya da Bağ-Kur'lu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? Mustafa AKIN Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse son 7 yıl en fazla nereye prim ödediğine bakılır. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir. Siz de 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz. Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son 7 senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır. Dolayısıyla emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son 2 yılı yani 720 günü farklı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. Bir sorun çıkmaz. 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3.5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.