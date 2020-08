KIDEM tazminatı ödenirken tamamı peşin olarak veriliyor. İşçinin onayı olmadan taksit de yapılamıyor. Üstelik damga vergisinden başka kesinti de yasal değil.

Özel bir şirkette çalışmaktayım, yakında emekli olup işten ayrılacağım.

10 yıllık hizmetim var. Tazminatım bu süreye göre mi hesaplanacak? Şirket tazminatımı bana ne zaman ödemek zorunda? Zahiddin KARAGÜL Kıdem tazminatı şu anki yasalarımıza göre en az 1 yıl aynı işyerinde çalışanlara kendi istek ve kusuru dışında ayrıldıklarında ödeniyor. Ancak sizin gibi emeklilik, askerlik, kadınlarda evlilik gibi sebeplerle istifa eden yani kendi isteği ile ayrılanlar da tazminat alabiliyor. İş Kanunu'na göre; kıdem tazminatına hak kazanarak iş sözleşmesi sona eren işçiye işveren sözleşmenin fesih tarihinde kıdem tazminatını peşin olarak ödemek zorundadır. Ancak işçinin izni olursa ve belli bir vade farkı da uygulanarak taksitle ödenebilir.

Ancak işçi bunu kabul etmezse, derhal ve peşin olarak ödemek durumundadır. Ayrıca tazminatta damga vergisinden başka kesinti de yapılamıyor.



SİGARA YASAĞINA UYULUYOR

İşe aldığımız işçilerle yaptığımız sözleşmeye sigara içme yasağı ile ilgili özel madde koyduk. Ancak bazı işçiler gizli gizli sigara içiyor. Biz bu işçileri tazminatsız işten atabilir miyiz? (İSMİ SAKLI) İşçilerin iş veren tarafından konulan ve yasalara uygun yönetmelik, ya da yönergelere uyma zorunluluğu vardır.

İşverenin koyduğu kurallar yasaya aykırı değilse geçerlidir.

Ayrıca sözleşmede de yasaya aykırı olmayan maddeler varsa buna her iki taraf da uyar. Bir işyerinde sigara içme yasağı uygulanıyorsa ve işçinin yasağın söz konusu olduğu bölgelerde sigara içtiği tespit edilmişse, tazminatsız olarak işten çıkartılabilir.

Yargıtay bu konuda çoğu kez işçileri haksız bulmuştur.

İşçiye getirilecek sigara içme yasağının hukuki bir değer taşıyabilmesi için mevzuat, toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesi ile konulmuş olması gerekir.

Bunlar dışında, işverenin yönetim hakkına dayanarak tek taraflı bir irade ile sigara içme yasağı koyabilmesi olanağının varlığı tartışılabilir. Bununla birlikte, özellikle yangın tehlikesinin bulunduğu işyerlerinde, can ve mal güvenliği yönünden, işverenin sigara içmeyi yasaklaması mümkün sayılmalıdır.



ASKERDE ÖDENEK KESİLİYOR

Halen işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım.

Askerliğim yaklaştı.

Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? Metin Ali CAN Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız.

Ancak işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor.

Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.



AYRILANA İZİN PARASI ÖDENİR

Firmamızda 3 yıldır çalışan bir işçimiz işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı.

İşten ayrılan işçiye geriye dönük kaç yıla kadar izin ücreti ödenebilir? İzin parası ödeyecek miyiz? Bülent YAŞLI İş Kanunu'na göre; iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar, yani 3 sene çalışmış ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

23.03.1974 doğumluyum.

İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var.

18 ay askerlik borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? Salih KURT İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış, 2028 yılında da 54 yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 23.03.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

■ 01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995, ne zaman emekli olurum? Nadir ONUR

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7,5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.

■ İşe giriş tarihim 1.5.1999, doğum 1980, ne zaman emekli olabilirim? Cüneyt DEVELİ İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.