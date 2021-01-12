Kısa Çalışma Ödeneği alan çalışanlar açısından işsizlik maaşı almanın önünde bir engel yok. Çalışanlar son 120 gün şartını hangi gerekçeyle aşıyor. İşte cevabı

Pandemiden dolayı kısa çalışma ödeneği almaktayız.

Bu durumda primlerimiz yatırılmıyor.

Önümüzdeki günlerde fesih yasağı kalkar ya da işyerimiz kapatma kararı alırsa bizler işsizlik maaşı alabilir miyiz.

Son 120 gün şartını yerine getirebiliyor muyuz?

Mesut KARACA Yasalarımızda var olan kısa çalışma ödeneği özellikle pandemi döneminde hem işçileri hem de işyerlerini koruyan çok önemli bir işlev gördü. Hala da görmeye devam ediyor. Üretimi kısmen ya da tamamen duran işletmelerin çalışanlarının maaşlarını devlet ödüyor. Bu noktada kısa çalışma ödeneği almanın ve başvurmanın şartları da esnetilmişti.

Başvurularda beyan esas alınıp işlemler hızlandırılırken, prim şartları da 600 günden 450 güne çekilerek daha çok işçinin yararlanması sağlandı. Gelinen noktada 3.5 milyondan fazla işçi kısa çalışma ödeneği aldı.

Bunların bir kısmı işlerine geri dönerken yeni başvurular için de 30 Ocak'a kadar süre tanındı.



NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VAR

Yine İş Kanunu geçici 10.

Maddesi uyarınca da tek taraflı ücretsiz izin imkanı getirildi, bunun mağduriyetini önlemek için de nakdi ücret desteği sağlandı.

Hem kısa çalışma ödeneği hem de ücretsiz izin dönemlerinde ödenen paralar birer sosyal yardım şeklinde olmaktadır.



ÜÇ ŞART YERİNE GELMELİ

Dolayısıyla bu dönemler ücretlendirilmediği gibi SGK primleri de yatırılmamaktadır. Bu dönemlerde iş akdi sona erdirilmemekte adeta askıya alınmaktadır.

İşsizlik maaşı almak için üç ayrı şart bulunmaktadır. Birincisi işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması, ikincisi son 3 yılda 600 gün priminin bulunması ve son 120 günde de iş akdinin kesintiye uğramaması.

Şimdi ilk iki kuralı yerine getiren çalışanlar eğer kısa çalışma ödeneği alıyorlarsa üçüncü kuralın oluşmamasından dolayı endişe etmektedirler. Ancak endişe edilecek bir durum bulunmuyor.

Çünkü kısa çalışma ödeneği sırasında yukarıda da söylediğiniz gibi iş akdi kesintiye uğramıyor.

Yani işten çıkartma durumu olmuyor. Prim yatırılmasa da sözleşme devam ediyor. O yüzden eğer son 3 yılda 600 gün priminiz varsa son 120 gün şartı da yerine gelmiş olacaktır.



TAVANDAN BORÇLANMANIN KATKISI

1991 yılının Şubat ayında sigorta başlangıcım var. Doğum borçlanmasını tavandan yapabilir miyim? Tavandan doğum borçlanması yapmam emekli maaşıma ne kadar etki eder? Mine KETTE Emekli maaşını belirlerken sigortalının ilk aldığı maaştan son aldığı maaşa kadar tüm prime esas kazançlarına bakılıyor ve hesaba katılıyor.

Hatta şu anda emeklilik durumu olanlarda üç ayrı dönem için hesaplama yapılıp bunlar birleştiriliyor. Dolayısıyla sadece doğum borçlanmasını tavandan yapmak emekli maaşını çok büyük oranda artırmaz. Elbette bir katkısı olur ama buna değer mi gelin birlikte bakalım...

2021 yılı için bir çocuğa verilen 24 aylık en düşük doğum borçlanması tutarı 27.475 lira olmuştur.

Bu borçlanmayı tavandan ödemek isterseniz bunun 7.5 katı kadar ödeme yapmalısınız. Bu durumda bir çocuk için 24 aylık doğum borçlanması tavandan 206 bin lira civarında bir rakama tekabül eder. Düşünün, bu ödeme sizin maaşınızı 1.000 lira artırsa bile ( bu kadar artırması mümkün değil) 206 ay sonra yatırdığınız parayı geri almış olursunuz. Yani 17 yıldan fazla bir zaman beklemiş olursunuz.

Bu kadar parayı ödemeye değer mi siz karar verin.