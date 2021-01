Memur maaş kat sayısının artması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Bu yıl işten ayrılanlara ödenecek rakam 7 bin 117 TL’den 7 bin 638 liraya çıktı. 10 yıl çalışan bir işçinin kazancı 5 bin lirayı geçti.

Ocak tarihinde açıklanan 2021 yılı enflasyon rakamı emekliler ve memurların maaş zamlarını belirlerken işçiler için de kıdem tazminatı tavanını yükseltti.

Maliye Bakanlığı da yayınladığı tebliğ ile yeni rakamı duyurdu. Yıllık 14.60 ve 6 aylık 8.36 olan enflasyon sonrasında memur maaş katsayısındaki artış yüzde 7.33 oldu. 2021 yılının ilk 6 ayında uygulanacak bu oran birçok rakamı da arttırmış oldu. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı tavanı.

YENİ RAKAM BELLİ OLDU

Buna göre 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu. 30 Hazirana kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 521,69 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem

tazminatı tutarı 71 bin 171 liradan 76 bin 388 liraya yükseldi. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu

tavanı aşamıyor.



EN AZ 1 YIL GEREKİYOR

Kıdem tazminatı almak için bazı şartlar bulunuyor:

■ Son iş yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.

■ İstisnalar hariç işyerinden çalışanın kendi isteği ve kusuru dışında ayrılmış olması şartı var.



İSTİFA EDENLER DE ALABİLİYOR

KIDEM tazminatı alabilmek için istifa etmemek gerekiyor. Ancak bazı durumlarda kendi isteği ile ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor.

1) Askere gidecek olan erkek çalışanlar son 1 yıldır aynı işyerinde olmak şartıyla tazminat alabiliyor.

2) Yeni evlenen kadın çalışanlar evliliğin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılarak tazminat alabiliyor.

3) Emekliliği gelen çalışanlar emeklilik için ayrılarak tazminat alabiliyor.

4) 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl 3600 günü doldurmuş olduklarına dair yazı alarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor.

5) 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar 25 yıl 4500 gün, ya da 7 bin günü tamamlayarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor

6) İş kanunu 24. Maddesi gereğince haklı fesih ile iş akdini sona erdirenler de tazminatlarını alarak ayrılabiliyor.



HESAPLARKEN DİKKAT

Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden hesaplanarak ödeme yapılıyor. Her yıl için bir brüt maaş olmak üzere çalışılan süre kadar hesaplama yapılıp ödeniyor. Kıdem tazminatından damga vergisinden başka kesinti yapılamazken, taksit ya da ödeme erteleme de olmuyor. Kıdem tazminatına esas teşkil eden brüt ücreti artırmak mümkün. Bunun için yıl içinde düzenli olarak yapılan ödemeler de (ikramiye, makam tazminatı, yemek parası gibi) brüt ücrete ekleniyor.

Böylece tazminat giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.