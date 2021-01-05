Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oran ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alırken memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 3+4.36 oldu.

Milyonlarca emekli ve memur ile birlikte yaşlılar, engelliler ve hastasına bakanların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Aralık enflasyonunun belli olmasıyla birlikte milyonların maaşlarına uygulanacak zammı belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da ortaya çıkmış oldu. Yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 oranında oldu. Buna göre maaşlardaki değişime bakalım.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

YAKLAŞIK 10 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2021 yılı için ilk zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirlendi. Buna göre de SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin tüm maaşları yüzde 8.36 oranında artırılacak.



MEMUR EMEKLİLERİ:

YAKLAŞIK 3 milyon Emekli Sandığı emeklisi için zam oranını da yine 6 aylık enflasyon belirlemiş oldu. Memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 3 oranındaki zamlarını Ocak ayında alacaklar. Ancak enflasyon farkı da kendilerine verilecek. Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam alan emekli memurlar bunun üzerinde oluşan enflasyon kadar da farkı maaşlarında görecek. 8.36'lık orana göre de fark 4.36 olacak. Bu durumda memur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.36'yı bulacak.



MEMURLAR:

MEMURLAR: Kamuda çalışan 3 milyondan fazla memur için de bu ay zam ayı. Onlar da aynı memur emeklilerinde olduğu gibi yüzde 3 toplu sözleşme zamlarına ilaveten yüzde 4.36 oranında enflasyon farkını da maaşlarında görecekler.



65 YAŞ AYLIĞI:

65 yaş üzerindeki büyüklerimize ödenen maaşlar da memur maaş artışı oranında yükselecek. Buna göre 65 yaş aylığına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak.



ENGELLİ MAAŞLARI:

ENGELLİLERE ödenen maaşlar da diğer kesimlerde olduğu gibi zamlanacak. Bu zam oranı da memur maaşlarındaki artışa paralel olarak yüzde 7.36 olacak. Engellilik oranına göre de maaş ödenecek.



EVDE BAKIM PARASI:

EVDE hasta ve yaşlı yakınına bakanlara ödenen maaşlar da Ocak itibariyle artırılacak. Bu maaşlardaki artış oranı da memur ve memur emeklilerinin zamlarına paralel olarak yüzde 7.36 oranında olacak.



EK ÖDEMELER YÜKSELECEK:

TÜM emeklilere ödenen ve yüzde 4 ila yüzde 5 oranında olan ek ödemelerin miktarları da maaşlara bağlı olarak artacak. Maaşlara yüzde 8.36 ve yüzde 7.36 oranında zam yapılmasının ardından ortaya çıkan rakamın yüzde 4'ü alınacağı için ek ödemelerde de artış olacak.



DUL YETİM MAAŞLARI:

EŞLERİNDEN ya da babalarından maaş alanların aldıkları ücret de kuruma göre artacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'luların dul ve yetim maaşları yüzde 8.36 artarken Emekli Sandığı dul ve yetimlerinin maaşları yüzde 7.36 oranında yükselecek.



KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

HER yıl iki kez belirlenen kıdem tazminatı tavanı da memur maaş artışına paralel olarak yükselecek. Ocak ayından itibaren uygulanacak kıdem tazminatı tavanı yüzde 7.36 oranında yükselmiş olacak.



MEMUR AİLE PARALARI:

MEMURLARIN maaşlarına ilaveten aldıkları aile paraları da Ocak ayı ile birlikte zamlı olacak. Eş ve çocuklar için ödenen paralar yüzde 7.36 oranında zamlanacak.











NE ZAMAN YATACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bu ay hesaplarında görecekler. Ayın 17'sinden itibaren yatırılacak maaşlar zamlı olacak, memur emeklileri ise maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak.





BAKANLIK DUYURACAK

MEMURLARIN taban ve tavan maaşları ile kıdem tazminatı tavanı ücretlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca duyuracak. Orada tüm kamu personelinin sosyal ve mali haklarıyla ilgili değişiklikler de yer alacak.

KONUT KİRALARINA % 12,28 ZAM YAPILABİLECEK

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2021 yılı ocak ayı konut kira zam oranla-rı belli oldu. Yeni yılda kiralara yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek. 2 bin lira kira ödeyen bir vatan-daşın ocak ayında zam yapılması durumunda kira tutarı 2 bin 245 liraya yükselecek.