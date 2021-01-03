Yarın saat 10.00’da açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte milyonlarca vatandaşın yeni maaşları da belli olacak. Emekliden memura, engelliden yaşlıya herkese ilk 6 ay boyunca yapılacak zamlı yeni maaşlar ödenecek

2021 yılının ilk zammı ile ilgili oran yarın saat 10.00'da açıklanacak Aralık enflasyonu ile belli olacak. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle birlikte hem yıllık enflasyonu hem de Temmuz ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyonu öğrenmiş olacağız. 6 aylık enflasyon oranı da başta SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmak üzere milyonlarca vatandaşın 2021 yılında alacağı ilk zammı belirleyecek.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7.02

Geçtiğimiz ay açıklanan kasım ayı enflasyonu ile birlikte beş aylık oran da belli olmuştu. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 7.02 olarak açıklandı. Aralık enflasyonunun bunun üzerine eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran belli olacak.

6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılırken, memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak eklenecek.



DİĞER MAAŞLAR DA ARTACAK

Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.



TAZMİNATLAR YÜKSELECEK

Memur maaşlarında yapılacak zam ayrıca kıdem tazminatı tavanını da belirleyecek.

Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu anda 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu.

Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam gelecek.

Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak. Yapılan tahminlere göre yüzde 8'e yakın bir zam olursa kıdem tazminatı tavanı da 7 bin 750 liraya kadar çıkabilecek.



MEVCUT ÜCRETLER

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 7.02

En düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi: 1.886,70 TL

En düşük SSK emeklisi (2000 öncesi): 2.233,08

En düşük memur emeklisi: 2.814,37

65 yaş aylığı: 711,50

Evde bakım desteği: 1.544,61 TL

En düşük memur: 3.719,27

Engelli aylığı

- % 40-69 arası: 567,97

- % 70 ve üstü: 851,95