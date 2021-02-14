Ülkemizde işsiz kalanlara 10 aya varan işsizlik maaşı verilirken, isteyenler bu sürede meslek kurslarına katılıp günlük yapılan ödemeden de faydalanabiliyor

Özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı. Kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, işe geri dönüş teşviklerine kadar birçok uygulama ile hem işsizliğin önlenmesi hem de istihdamın korunması sağlandı. Bu noktada işsizler için de birçok düzenleme devrede.



■ 10 AY MAAŞ: İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor.

Bu yıl için işsize aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL ödeniyor.



■ İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68 TL, öğrenciler için 81,51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.



■ İŞTE ANNE PROJESİ: İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.



■ DANIŞMANLIK HİZMETİ: İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor.

İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.



■ ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ: İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi yapılıyor.



■ SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR: İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programlarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.



■ MESLEK EĞİTİM KURSU: Kuruma kayıtlı işsizler, 15 yaşını tamamlamak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak şartlarıyla açılacak kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor.



■ ÖDEME YAPILIYOR: Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden; sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi, geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.