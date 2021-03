Kadınlar istifa etseler de kıdem tazminatı alabiliyor. Evlilik bu hakkı sağlıyor. Ancak bunun bazı şartları var. İşte kadınlar için istifa ederek tazminat almanın yolu.

Kadınlar için tazminatta bazı haklar olduğunu duydum. Ben 2008 yılından bu yana aynı şirkette çalışıyorum. Ben de ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Nimet MAVİ



Kıdem tazminatı almak için haksız ya da sebepsiz olarak işten çıkartılmak, veyahut da haklı bir sebeple istifa etmek yani haklı fesih gerekiyor. Yani istifa tazminat kazandırmıyor.

Ancak 1475 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince bazı istisnalar da bulunuyor. Kadınlar için kıdem tazminatı almanın birkaç yolu var. Öncelikle her sigortalı çalışan için olan hakları kısaca yazalım. Kadın erkek bütün çalışanlar eğer emeklilikte yaş harici tüm şartları tamamlamışlarsa tazminatlarını alıp ayrılabilirler. Bu şart 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda 15 yıl 3600 gün, daha sonra sigortalı olanlarda ise 7 bin gün ya da 25 yıl 4500 gündür.

Bunun dışında kadın erkek tüm sigortalılar emekli olduklarında yine tazminatlarını alıp ayrılabilirler.

Kadınlar için özel durum ise evlilik sonucu ortaya çıkıyor.

Kadın çalışanlar için evliliğin çok önemli bir avantajı var.



1 YILLIK SÜREYE DİKKAT EDİN

Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi.

Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz gerekiyor.

Yazacağınız dilekçe çok önemli.

Eğer dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınız' açıkça belli etmezseniz, bu normal istifa sayılacak ve tazminat hakkınız kaybolacaktır. Dilekçenize mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin.

Bizim tavsiyemiz bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi.

Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur. Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir.

İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamıyor.



HER EVLİLİĞE AYRI TAZMİNAT

İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan ikinci bir evlilik yaptığında da şartları yine taşıyorsa kıdem tazminatı talep edebilir. Örneğin bir kadın çalışan 5 yıldır çalıştığı şirketten evlendikten bir ay sonra 5 yıllık tazminatını alarak ayrılmış olsun. Bir yıl sonra boşanan bu kadın çalışan bir başka işyerine girerek 2 yıl çalışıyor olsun.

Yeni bir evlilik yaptığında bu işyerinden de ayrılarak 2 yıllık tazminatını alabilir.



8 YILLIK TAZMİNATI YAKMAYIN

Okurumuz Nimet hanımın sorusuna dönersek eğer evlilik ya da prim şartları yerine gelmemişse istifa edip 8 yıllık tazminatınızı yakmamanızı öneririm. Eğer bu istisnalardan birisi geçerliyse yukarıda anlattığım gibi dilekçe ile başvurup 8 yıllık tazminatınızı talep edip ayrılabilirsiniz.



GAZETECİNİN İZNİ FARKLI

Ben günlük bir gazetede çalışıyorum. Yıllık izin konusunda tartışmalar çıkıyor. Gazetecinin izni belirlenirken çalıştığı kurumdaki kıdemi mi yoksa mesleki kıdemi mi önemli? (ismi saklı) Önce belirtelim gazeteciler ve denizcilerde yıllık izin süreleri diğer çalışanlara göre farklı uygulanıyor. 5953 Sayılı Kanun'un 21. maddesi gereğince günlük gazetelerde çalışan gazetecilere en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yılda 4 hafta, mesleki kıdemi 10 yıldan fazla ise 6 hafta izin veriliyor. Günlük olmayan yayınlarda çalışanlar için ise her 6 aylık çalışma için 2 hafta izin veriliyor. Gazetecinin kıdemi çalıştığı yerdekiyle değil tüm meslek hayatıyla ölçülüyor. Denizcilerde ise bekleme süresi 6 ay. Altı ay ile 1 yılı olanlar 15 gün, 1 yıldan fazla hizmeti olanlar ise 1 ay izin kullanıyor. Gemi adamlarının yol izni ise 7 gün.



STAJ SAYILMIYOR

1992 Eylül ayında staj girişim bulunuyor. Ancak bu sırada öğrenciydim sigortam yatırılmamış. 1998 Eylül ayında ise işe başladım. Halen devam etmekteyim. Ne zaman emekli olurum? Şükran YILDIZ



Öncelikle belirtelim staj başlangıçları maalesef emeklilik hesabında kullanılmıyor. Ancak aldığınız numara geçerlidir. Bunun yanında kadınlar için staj sonrası doğumları borçlanma imkanı da bulunmaktadır. Fakat sizin için hesap 1998 yılından sonra yapılacak. Buna göre de 20 yıl 55 yaş ve 5975 gün şartlarınız var. Bu şartlar tamamlanınca emekli olursunuz.