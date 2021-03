Türkiye’de çalışsın çalışmasın kadınlar için birçok yasal destek bulunuyor. Bazısına izinle ilgili destek sağlanırken bir kısmı da ödemelerle ilgili oluyor

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle biz de tüm kadınların bu özel gününü tebrik ederiz. Türkiye'de çalışma hayatında kadın sayısı son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle artmaya başladı. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının ardından birçok düzenleme de hayatımıza girdi.



Bugün yasalarımızda 15 ayrı destek kadınlar için uygulanıyor.

● İSTİHDAM EDENE TEŞVİK: Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor.



● İŞ KURANA 10 BİN TL İLAVE DESTEK: KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek alınıyor.



● 1.068 TL PRİMLE EMEKLİLİK: Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor.

Bu yıl ayda bin 68 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor.



● KAZANCA VERGİ YOK: İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, evlerde imal ettikleri ürünleri işyeri açmaksızın satanlar, bu yıl 240 bin liranın aşılmaması koşuluyla vergiden istisna tutuluyor.

● 600 TL DOĞUM YARDIMI: Doğum yapan her kadına ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor.

Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor.



● ANNE OLANA İZİN DESTEĞİ: Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.



● DOĞUM İZNİNDE EN AZ 8.904 TL: Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 8 bin 904 lira.



● YARI ZAMANLI ÇALIŞANA 3.550 TL: Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, birinci doğumda 60, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren anne devletten 2 ay için 3 bin 550 lira alıyor.



● OKUL ÇAĞINA KADAR YARIM GÜN İŞ: Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede yarım maaş ödeniyor.



● 225 TL SÜT PARASI: Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği veriliyor. Bu yıl için rakam 225 lira.



● ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA ERKEN MAAŞ: Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor.

Yaş şartı da geriye çekilip erken emeklilik imkanı veriliyor.



● İŞYERİNDE ANNEYE DESTEK: 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.

6 YIL ERKEN EMEKLILIK

Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.

AYLIK 325 EURO BAKICI DESTEĞİ

İŞverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor. Ayrıca SGK tarafından yürütülen AB destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle bakıcı desteği sağlanıyor. Desteğin tutarı 325 euro.