Yaklaşık 13 milyon emekliye ve vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bu yıl ödenecek emekli ikramiyeleri zamlı olacak. Enflasyon farkı yansıtılan emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak ödenecek. Böylece emekliler iki bayramda 2.200 TL ikramiye almış olacaklar.

Yaklaşık 13 milyon emekliye ve vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bu yıl ödenecek emekli ikramiyeleri zamlı olacak. Enflasyon farkı yansıtılan emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak ödenecek. Böylece emekliler iki bayramda 2.200 TL ikramiye almış olacaklar. Bu noktada emekli ikramiyelerinin her 6 ayda enflasyon oranında artıp artmayacağı merak edilen konular arasındaydı. Bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme yapılarak zam netleştirilmiş oldu.

YASA MADDESİNE EKLENDİ

7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. Maddesine eklenen bir düzenleme ile emekli ikramiyeleri 1.100 TL olarak kesinleştirilmiş oldu. Bundan sonra herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu düzenlemeye göre emekliler her yıl iki ikramiye olarak 2.200 TL almış olacaklar.

KİMLER ALABİLİYOR?

Emekli ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine Ramazan Bayramı 13-15

Mayıs tarihlerine ikramiyesi ödenecek. verilecek. Emekli ikramiyesi için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Bu ödemeler maaş alınan hesaplara otomatik olarak yatırılacak. Bu yıl Ramarine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenmesi için hazırlık yapılıyor. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. Temmuz ayında ise Kurban Bayramı

KİM, NE KADAR ALACAK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

TEMMUZ'DA ZAM VAR

EMEKLİLER ve memurlar Temmuz ayında ise yılın ikinci zammını almış olacaklar. Ocak'ta yapılan 8.6'lık zamdan sonra Temmuz'da da oluşacak 6 aylık enflasyon verisine göre maaşlar artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını da alacak.