Yasalarımızda anneleri koruyan birçok yeni düzenleme yer alıyor.

Hem para desteği hem izin hakkı veren yasalar ile kadınlar iş hayatında daha çok yer alıyor.

Bugün anneler günü. Tüm annelerimizin ve geleceğin anneleri tüm kadınların Anneler günü kutlu olsun. Türkiye'de çalışma hayatında kadınlar ve anneler için son yıllarda çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Özellikle izinler konusunda sağlanan avantajlar ile kadın çalışanlar hem çocuk sahibi olup hem de iş hayatında daha çok yer almayı başladı.

Bu desteklerden bazıları maddi olarak ödenirken bazıları izin bir kısmı da erken emeklilik olarak karşımıza çıkıyor. İşte anneye ve kadınlara sağlanan 10 destek...

1- DOĞUM PARASI: Çocuk sahibi olan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor. Kaymakamlıklara müracaat yeterli oluyor.

2- ANALIK İZNİ: Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.

Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.

3- İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ:

Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu yıl asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 8 bin 904 lira. Maaş arttıkça ödenek de artıyor.

4- YARIM MESAİ TAM MAAŞ:

Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, birinci doğumda 60, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

5- YARI ZAMANLI ÇALIŞMA:

Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.

Bu sürede yarım maaş ödeniyor.

6- SÜT PARASI: Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 225 lira.

7-ALTI YIL ERKEN EMEKLİ-

LİK: Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.

8-ENGELLİ ANNESİNE PRİM

AVANTAJI: Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı da geriye çekilip erken emeklilik imkanı veriliyor.

9- KREŞ HAKKI: 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor. İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.

10- HEM MAAŞ HEM MESLEK:

Sanayi sektöründe meslek kurslarına veya işbaşı programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor. Ayrıca eğitim süresince cep harçlığı var.

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