Pandeminin başından bu yana dinamik bir biçimde işletilen destekler toplumun her kesimine ulaştı. Milyonlarca kişiye 661 milyon liralık kaynak aktarıldı

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen virüs salgını özellikle ekonomiler üzerinde yıkıcı bir tahribata yol açtı. Sınırların kapanması, iktisadi faaliyetin yavaşlaması, üretimin azalması ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkiledi. Türkiye'de de özellikle hizmet sektörü ve esnaf başta olmak üzere birçok kesim salgının etkisini hissetti. Ancak bizde virüsün görüldüğü Mart 2020 tarihinden itibaren işletilen dinamik destekler ekonomi yönetimi ve hükümetin aldığı tedbirler Türkiye'nin salgının etkisini en az hasarla atlatan ülkelerden birisi olmasını sağladı.

2020 yılında dünyada büyüyen iki ülkeden birisi Türkiye oldu. Salgının başladığı andan itibaren işçisinden işverenine, hane halkından, emeklisine, esnaftan KOBİ'ye hemen her kesim için önemli destek paketleri devreye sokuldu. Kimilerine ucuz kredi kanalları açılırken kimi kesimlere doğrudan hibe desteği ile nakit ödemeler yapıldı yapılmaya da devam ediliyor. Aynı zamanda kamuya karşı ve bankalara karşı olan yükümlülüklerle ilgili tedbirler alındı, vergi prim ertelemeleri ve indirimleri yapıldı, kredi ödemeleri ertelendi, iki büyük yapılandırma ile vatandaşın borçlarının önemli bir bölümü silindi. Destekler ve alınan tedbirler hem işçiyi, hem işvereni hem de hane haklarını koruyacak şekilde dizayn edildi. Bu da çalışanları korurken işyerlerini de ayakta tuttu. Hane halklarının nakit ihtiyacı karşılanırken esnafın kayıpları bir nebze giderildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan desteklerin 661 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Çarpan etkisiyle bu rakamın iki katına çıktığını da söyleyebiliriz. Normalleşmeyle birlikte çok hızlı bir toparlanma olacağı da görülüyor.

HER KESİME ULAŞILDI

Türkiye içeride dışarda bütün bu saldırılara rağmen iktisadi faaliyetini hız kesmeden devam ettirdi ve her kesime ulaşan desteklerle ekonominin her bir çarkını ayakta tuttu. İşte son 1.5 yılda yapılan desteklerden bazıları. EMEKLİYE:

● En düşük emekli maaşı 1.500 TL'ye çıkartıldı ● Maaş artışından 645 bin emekli yararlandı ● Emekli ikramiyelerine zam yapıldı, 1.100 TL oldu

ÇİFTÇİYE:

● Çiftçilerin ürünlerinin alım fiyatları açıklandı TMO devreye girdi ● Kuraklıktan zarar görenlerin banka ve kooperatif borçları ertelendi ● Hal yasası ile ürünlerin değer bulması için çalışmalar başladı

ESNAFA:

● 848 bin esnafa uygun şartlarda kredi açıldı ● 1.2 milyon esnafa 4.4 milyar liralık ciro, kira desteği verildi ● 1.3 milyon esnafa 4.6 milyar liralık hibe desteği başlatıldı ● 219 milyar liralık vergi ve prim ödemeleri ertelendi

SOSYAL DESTEK:

● 800 bin vatandaşa 6 ay ödemesiz nakit desteği kredisi verildi ● 7 milyon haneye sosyal destek ödemeleri yapıldı ● Tüm sosyal ödemelerin toplamı 181 milyar lirayı buldu

ÇALIŞANLARA:

● 3,7 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği verildi ● 1 milyon vatandaş işsizlik ödeneği aldı ● 2,8 milyon çalışana nakdi ücret desteği verildi ● Fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı ● Çalışana ödemeler 67,5 milyar liraya ulaştı

FİRMALARA :

● 400 bin firmaya uygun şartlarda kredi kullandırıldı ● Nakit desteği kredilerinin toplamı 315 milyar lirayı buldu ● Vergi ve prim ödemeleri ertelendi ● Birçok sektörde KDV oranları düşürüldü ● KÇÖ ile işyerleri ayakta tutuldu ● Toplam 26 milyar liralık vergi 4 milyar liralık primden vazgeçildi ● Nefes kredisi çalışmaları başlatıldı.

ALGI OLUŞTURMA ÇABASI TUTMUYOR

Bütün bu destekleri görmezden gelerek halktan gizlemeye çalışanlar olsa da hükümet ve devlet vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. İçerde ve dışarda aslında istenen Türkiye'nin salgına yenik düşmesi, bu süreçte ekonomisinin çökmesiydi. Ancak Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin de sağladığı hızlı ve etkin karar alma mekanizmalarıyla bu çabalar boşa çıktı. İşte içeride ve dışardaki Türkiye düşmanlarını rahatsız eden gelişmeler...

NİÇİN RAHATSIZLAR?

● Türkiye pandemide hem ekonomi hem sağlık hem de lojistikte büyük başarı elde etti. ● Esnafından işçisine, holdinginden, hane halkına her kesime destek ulaştı, ulaşmaya devam ediyor ● Dünyanın maske bulamadığı günlerde Türkiye 408 milyar metreküp doğalgaz keşfi açıkladı. ● Aşı konusunda en hızlı hareket eden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu gün 30 milyon kişiye ulaşan bir aşı sayısı bulunuyor. Aşı tedrariğinde sorun yaşanmıyor. ● Turizm, ihracat, üretim, tedarik, büyüme her alanda pozitif ayrıştık ● Milli ekonomi, yurtdışı lobilerin para musluklarını kesti ● 2020'de pozitif büyüyen iki ülkeden birisi olduk ● 2021 yılında da pozitif büyüme ile ayrışacağız ● Savunma sanayiindeki dolayısıyla terörle mücadeledeki başarıyı hazmedemediler

NE OLSUN İSTEDİLER?

● Türkiye pandemiye yenik düşsün sırtı yere gelsin ● Ekonomi çöksün, IMF kapısına gidilsin ● Aşı gelmesin, gelse de vatandaşa ulaşmada sıkıntı yaşansın ● Paramız değer kaybetsin, sokaklar karışsın, erken seçim olsun ● Çarpıtılan rezerv rakamlarıyla vatandaşta kriz algısı oluşsun ● Destekler aksasın, vatandaşa ulaşmasın ● Kaos ortamı oluşturalım buradan iktidar devşirelim...