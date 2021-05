Çalışanlar için zam oranı sözleşme ile belirlenir. Eğer sözleşme yoksa zam mecburi olmaz. Ancak maaş asgari ücretin altında tespit edilemez

İşverenimiz iki yıldır maaşlarımızı artırmıyor.

Her yıl zam yapmak zorunda değil mi? Ne yapmamız gerekiyor? (bir grup işçi)



Türkiye'de son yıllarda oranı yükselse de çalışanların büyük çoğunluğu sözleşme yapmadan işe giriyor. Sözleşme yapanların en büyük eksikliği ise imzaladıkları maddeleri okumamaları.

İş bulmanın mutluluğu ile önümüze konulan bütün maddeleri okumadan imzalıyoruz. Tekrar hatırlatalım çalışanlar açısından sözleşme büyük önem kazanıyor.

Çünkü bu sözleşmede yazan maddeler sizin işveren ile olan ilişkinizi belirliyor. Haklarınız ile ilgili çerçeve yine bu sözleşmelerde yer alıyor. O yüzden işe başlarken mutlaka sözleşme yapalım, sözleşmeyi okuyalım, hatta bir nüshasını da alıp saklayalım.

Çünkü okurumuzun sorduğu sorudaki gibi konular bu sözleşmelerle belirleniyor.

Yani yasalarımız işverene her yıl zam yapma zorunluluğu getirmiyor. Ancak sözleşmede her yıl zam yapılacağı yazıyorsa o zaman yapmak zorunda. Aksi halde çalışanlara haklı fesih ile tazminat alma imkanı doğuyor.

Dolayısıyla sizin sözleşmeniz yok ya da zam oranı yazılmamışsa bir zam talebinde bulunamazsınız. Ancak bir konu önemli. O da asgari ücret.

Kimse her yıl Aralık ayında belirlenen asgari ücretten daha az maaşla çalıştırılamaz.



TAZMİNATINIZI ALMA YOLLARI

Babam 06.05.2015 tarihinde emekli oldu ve tazminatını aldı. Çalıştığı yerde şu an hala devam ediyor çalışmaya. İki yıl sonra çalıştığı yerden çıkmayı düşünüyor. İkinci emeklilik dediğimiz tazminatını alabilmesi için çıkarılması mı gerekiyor?

Kendi isteği ile ayrılmak isteyince tazminat alma şansımız var mıdır? Söz konusu 8 yıllık ikinci tazminatı alabilmemiz için babam kendi isteği ile ayrılmak zorunda kaldığında hukuki yola başvurmak istesek SGK'ya mı ya da hangi yetkili mahkemeye başvurmamız gerekiyor?

Babamın şu an net maaşı 3.700 TL. 1000 TL'si bankaya yatırılıyormuş geri kalan tutar elden veriliyormuş.

8 yıllık tazminatı ne kadar tutar?

Mesut DEMİRTAŞ



Öncelikle belirtelim ikinci emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Babanız emekli olduğunda tazminatını aldığı için ikinci işe başladığında kıdemi sıfırdan başlatılmıştır. Emekli ya da emekli olmayan çalışanların tazminat alabilmeleri için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekir. Yani babanız kendi isteği ile ayrılırsa tazminat alamaz. Bunun için SGK'ya ya da hukuki yollara başvurmanız size bir şey kazandırmaz. İstifaya tazminat verilmiyor. Ancak maaşının bir kısmının elden veriliyor olması araştırılabilir. Eğer SGK'ya maaşı düşük gösterip elden fazla veriliyorsa devletten vergi primi kaçırılıyor demektir ki bu babanıza haklı fesih ile tazminat alma hakkı kazandırır.

Bunu ispatlamanız gerekecektir.

Bu durumu ALO 170'i arayarak bildirebilirsiniz. Ancak 1000 TL maaşın bankaya yatırılıyor olması babanızın kayıtsız çalıştığı ihtimalini de güçlendiriyor.

Eğer kayıtsız yani SGK'ya bildirilmeden çalıştırılıyorsa bu durumu da ALO 170'e bildirin.

Tazminat alma hakkı olursa brüt maaşı, yani SGK'ya bildirilen prime esas kazancı çalıştığı yıl ile çarpılacak. Çıkan sonuç tazminat olarak ödenecektir.



ARABULUCUYA BAŞVURU YAPIN

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, ancak işyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? Ali SAMSUNLU



1475 sayılı yasanın 14 . maddesi emeklilikte yaş dışındaki şartları tamamlayan çalışanlara son işyerlerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa istifa etmelerine rağmen tazminat alma hakkı tanıyor. Dolayısıyla siz de SGK'dan bu yazıyı aldığınızda tazminatınızı alma hakkına kavuşursunuz. İşveren eğer tazminatı ödemek istemiyorsa noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse ALO 170'e şikayet edebilir, Cimer'e yazabilirsiniz. Bütün bu yollardan sonuç alamazsanız vakit kaybetmeden arabulucuya gidebilirsiniz. Arabulucuda da çözüm olmaz ise İş Mahkemesi'ne dava açma hakkınız doğur.



EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ÜÇ ŞART

İşe giriş tarihim 01.09.1995, prim günüm ise 7692 . Sisteme girdiğim zaman 54 yaş veriyor, fakat bazı yazılarda ise 1999 öncesi koşullar uyuyor. Yukarıdaki işe giriş tarihine göre ne zaman emekli olabilirim. Yasin TÜRKELİ



Emekli olabilmek için yaş yıl ve prim şartlarının üçünün de aynı anda tamamlanması gerekiyor. Sizin işe girdiğiniz tarihe göre emeklilik şartlarınız25 yıl 55 yaş ve 5750 gün olarak çıkmaktadır. Priminiz ve yıl şartınız 01.09.2020 tarihinde tamamlanmış. Yaşınızı yazmamışsınız. Yaşınız 55 olduğunda emeklilik için müracaat edebilirsiniz. Eğer askerliğinizi 01.09.1995 tarihinden önce yapmışsanız borçlanarak bir yıl erken yani 54 yaşında da emekli olma imkanınız bulunuyor.