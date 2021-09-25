Yeni vergi kanunu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi reform paketinde müjdesini verdiği yenilikler hayata geçirilecek. Yaklaşık 1 milyon esnafa ve çiftçiye vergi muafiyeti gelecek. Vergi işlemleri kolaylaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Mart ayında açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ndeki müjdeler hayata geçiyor. Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladığı konuşmasında şu bilgileri vermişti:



1 MİLYON ESNAF YARARLANACAK

"Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz.

Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz. Kapsama giren esnafımızı çok ciddi olarak rahatlatacağına inandığım bu kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.

Güncelleme sonrasında mükelleflerimizin noter tasdiki, muhafaza ve bildirim gibi yükümlülükleri önemli ölçüde hafifletilmiş olacaktır.

Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz.

Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz. Vatandaşlarımız vergi dairesine bizzat gitmeden işlemlerini dijital ortamda yapabilsinler diye 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz." Yasa teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Esnaf vergi beyannamesi de vermeyecek.

Sayıları 1 milyona yaklaşan esnafın bu düzenlemeden yararlanması için yıllık cirosunun 240 bin liranın altında olması yeterli olacak.



ÇİFTÇİ KESİMİ VERGİ ÖDEMEYECEK

Pandemi sonrasında bir de kuraklık ile mücadele eden çiftinin desteklenmesi ve dolayısıyla sofralara daha ucuz gıdanın gelmesi için de düğmeye basıldı. Gübre, mazot başta olmak üzere hayvancılık sektörüne verilen devlet desteklerinin hiçbirinden vergi alınmayacak.



İNTERNET KAZANCINA KOLAY VERGİ

Milyonlarca takipçisi olan ve ciddi paralar kazanan Youtuber'lerin vergilerine ilişkin işlemler yasal zemine oturtulurken kolaylık da sağlanacak. Şu anda defter tutan Youtuber'ler bu zorunluluktan kurtulacak. Bunun yerine bankada hesap açacaklar.

Banka onlara yatan paranın doğrudan stopajını kesecek.



MÜKELLEFİN HAYATI KOLAYLAŞACAK

Vergi dairesine gitmeden internet üzerinden vergi ödenmesi kolaylaştırılacak.

E-faturada da kolaylık sağlanacak. 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlayacak.