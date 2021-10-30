Doğumdan sonra çalışma imkanı bulamayan anneler, bu günlerini satın alabiliyor. Her çocuk için 720 gün ve 3 çocuktan 2160 gün kazanıyor ve 6 yıl erken emekli olabiliyor. Her çocuk için prim miktarı ise 27 bin 475 lira

Yasalarımız çalışılmayan günlerin emeklilik için toplu olarak ödenmesine izin vermiyor.

Ancak bunun bazı istisnaları var. Bunlardan biri de kadınlar için doğum borçlanması. Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen çocuklar için borçlanma yaparak yani gün satın alarak emeklilik primlerini artırabiliyor, hatta yaş şartı tamamsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Bunun için doğumdan sonra prim yatırılmamış olması lazım.

Her çocuk için 2 yıl, yani 720 gün satın alabilmek mümkün. SGK'ya başvurduğunuzda, borçlanacağınız gün belirleniyor. 24 ayın tamamını borçlanan bir anne, bunun için en az 27.475 TL ödeyecek. Ancak bu durumda 2 yıl erken emekli olma imkanına kavuşurken 24 maaş daha fazla almış olacak.

YIL SONUNA KADAR ÖDEYİN

Eğer borçlanma yapma niyetiniz ve hakkınız varsa bunu 2022 yılına girmeden yapmanız sizin ciddi bir kazanç sağlamanıza yol açacaktır.

Söylediğimiz gibi borçlanma miktarları asgari ücrete göre belirleniyor.

2021 yılının sonunda 2022 yılı için yeni asgari ücret belirlenecek.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığı düşünülürse ve bu yıl Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin yüzde 18.4 olduğu hesaplanırsa asgari ücrette de yine yüzde 25 civarında bir artış gerçekleyebilir.

Bu durumda yapacağınız ödeme de bu oranda artacaktır. Asgari ücretin yüzde 25 arttığını varsayarsak şu anda 24 aylık bir doğum borçlanması 27.475 lira olurken Ocak ayından sonra bu miktar 34.344 liraya çıkacaktır. Bu durumda cebinizden 6 bin 869 lira fazla para çıkacaktır. 3 çocuk borçlanması düşünüldüğünde rakam 20 bin lirayı bulacaktır. O yüzden imkanları zorlayarak borçlanmaları bu yıl içinde yapmak gerekiyor. Çünkü asgari ücretin artacağı kesin.

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ

Annelerin doğum borçlanmasının dışında borçlanma yapılarak erken emeklilik imkanı sağlayan diğer istisnalar da şunlar:

■ Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.

■ 4/c statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı.

■ Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

■ Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların 1 yıla kadar olan normal staj süreleri.

■ Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri.

■ Sendikalı işçilerin grev ve lokavtta geçen süreleri.

■ Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.

■ Seçimlerde aday olmak için görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler.

■ 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki dönemde kısmi süreli çalıştıkları aylara ait 30 günden eksik süreler.

■ 1416 Sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri.

■ Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.

■ Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri.

■ Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler.

■ 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri.