Ocak’ta yeni zamlı maaşlar banka hesaplarında olacak. Emekli ve memur zamlarının oranı, Kasım-Aralık enflasyon rakamları ile netleşecek. 4 aylık verilere göre 6.72 zam kesinleşti. Enflasyona göre bu rakam da artacak

Ocak 2022 emekli ve memur zammı netleşiyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyon memur Ocak 2022 zammı ile birlikte yeni maaşlarını alacak. 2021 yıl sonu yaklaştıkça, "Ocak 2022 emekli zammı, memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? Seyyanen zam belli oldu mu?" gibi sorular gündemdeki sıcaklığını artırdı.

Bununla beraber emekli zammı enflasyon oranları ile belirlenirken, memur zammı için de fark ödemeleri enflasyona göre yapılıyor. İşte yeni açıklanan verilerle beraber yeni zam oranı ve maaş hesapları... Kasım ayıyla beraber emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar belirginleşmeye başladı. Ocak 2022 zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 ayda oluşan enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten oluşacak enflasyon farkını almış olacaklar.

YÜZDE 9,17 TAHMİNİ

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Dün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek. Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

YÜZDE 3.72 KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

ENFLASYON EKİM'DE YÜZDE 2,39 YÜKSELDİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı. Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 48,26 ile kadın hırkası, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,68 ile limonda görüldü. Kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu.

SEYYANEN ARTIS BEKLENTİSİ VAR



KULİSLERE göre emekliler için ekstra zam yapılması konusunda da çalışılıyor. Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

MAASLAR KAÇ LİRA OLACAK?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya, Bağ- Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.