Önümüzdeki yıl milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak çalışmalara start verildi. Emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda

Önümüzdeki yıl devreye girecek yeni çalışmalar ile milyonlarca çalışan ve emeklinin yüzü gülecek. Ankara'da milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak yeni çalışmalar başlatıldı. Memurlardan emeklilere; işçilerden çiftçilere kadar her kesime dokunan değişiklikler 2022 yılıyla birlikte devreye girecek.

İŞÇİLERE ZAMLI MAAŞ: Kamuda çalışan işçilere yapılan toplu sözleşme zammından sonra sıra asgari ücret artışına geldi. Bu konuda çalışmalar Aralık ayı içinde tamamlanacak. Gerek hükümet yetkilileri gerekse diğer paydaşlardan gelen açıklamalar asgari ücret artışının, enflasyonun 7-8 puan daha üstünde olacağını gösteriyor. Burada beklentiler yüzde 25-30 arasında bir zam yapılması yönünde. Yüzde 25 zamma göre net asgari ücret 3.532 lira civarında olacak.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM: Milyonlarca emeklinin Ocak zammıyla ilgili ipuçları gelirken seyyanen artış beklentisi de oluştu. Emekliler için 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 çıkarken yıl sonu beklentileri yüzde 9.17 oldu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 11.17 olacak. Ancak emeklilerin taban maaşlarının 2 bin liraya çıkartılması, bu durumda düşük maaş alanlara seyyanen artış yapılması bekleniyor.

FORMÜLLER TARTIŞILIYOR

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR: Son günlerde gündeme gelen bu konuda da 2022 yılı içinde gelişme bekleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşların yaşına bakılmadan emekli edilmelerini sağlayacak formüller üzerinde çalışmalar başlatıldı. Bu konuda ortaya çıkacak formüllerden birisinin seçilerek uygulanması bekleniyor.

ÇİFTÇİNİN MALİYETİ DÜŞECEK: Üreticilerin maliyetlerini düşürecek tedbirler de geliyor. Özellikle gübre, tohum, mazot gibi girdi maliyetlerini aşağı çekecek teşvik ve destekler devreye girecek.

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK: Başta pandemi döneminde olmak üzere milyonlarca vatandaşın imdadına yetişen sosyal yardımların artırılması, kapsamının genişletilmesi de gündemde. Yaşlılara, engellilere, eşini kaybedenlere, sosyal güvencesi olmayanlara yapılan bu yardımların miktarları da artırılacak.

3600 EK GÖSTERGE ZAMMI: 2022 yılında tamamlanması beklenen ve toplu sözleşme metninde 541. maddede ifade edilen memurlara 3.600 ek gösterge artışı da önemli bir sorunu ortadan kaldıracak. Böylece ek gösterge dengesizlikleri bitecek, memurların emekli maaşlarında 1.000 lira, ikramiyelerinde ise 38 bin lira civarında artışlar yaşanacak.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO: Yine toplu sözleşme metninde 562. maddede yer alan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu da 2022 yılında tamamlanacak konulardan birisi. Başta Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları olmak üzere kamuda birçok bölgede görev yapan 4B'li yani sözleşmeli personelin 4A'lı kadrolu memur yapılması çalışması da başlamış durumda.

İŞÇİLERE TAYİN HAKKI: Taşerondan kadroya geçirilen ve kamu kurumlarında çalışan sürekli işçilerin tayin ve eş durumundan il değiştirme ile öğrenim durumuna göre pozisyon gibi sorunlarının da bu dönemde ele alınıp çözüme kavuşturulması bekleniyor.