Çalışanlar AGİ adı altında vergi iadesi alıyorlar. Devlet gelir vergisinin bir kısmını çalışanlara iade ediyor. Bu iade edilen bölüm, bekar işçiler için asgari ücretin içinde yer alıyor

Ben asgari ücretle çalışıyorum. Her ay bana 2.825 lira yatırılıyor. Ancak 'Asgari Geçim İndirimi' adı altında bir para ödenmiyor. İşyerinde bazı arkadaşlar ise alıyorlar. Ben neden alamıyorum. Bilgi verebilir misiniz? Kaan ARSLAN

Milyonlarca çalışan, bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek, iade ediyor.

Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor.

Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor. Dolayısıyla işçinin bu hakkını işverenler ödemek zorunda. Zaten kendi ceplerinden çıkan bir şey yok, devlet onlara bu parayı işçiye vermek üzere iade ediyor.

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.

İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı, yüzde 85'i geçemiyor.

Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde, aylık rakam da ortaya çıkıyor.



MAAŞIN İÇİNDE OLAN KISIM

Okurumuzun sorusuna gelirsek, AGİ belli şartlarda asgari ücretin içinde bulunuyor. Yukarıda hesabını yaptığımız 268,31 TL'lik bekar bir işçinin AGİ miktarı asgari ücretin içinde.

Yani siz eğer bekar bir işçi iseniz ve asgari ücret alıyorsanız AGİ içinde 2.825 lira 90 kuruş net ücret alacaksınız. Ancak eğer evlisiniz ve çocuklarınız varsa, bunlar için ayrıca AGİ farkı ödenecek. Sizin için ödenecek AGİ miktarından 268,31 TL çıktıktan sonra, kalan miktar maaşınıza eklenecek.



Bunu da bir örnekle anlatalım:

Bir işçi evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu ise alacağı AGİ miktarı 402,47 TL olacak. Bu işçi asgari ücret ile çalışıyorsa, AGİ'nin 268,31 TL'si ücretinin içinde olacak. Kalan 134 lira 16 kuruş asgari ücrete eklenerek işçiye ödenecek. Bu durumda evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu bu işçimizin alacağı net asgari ücret 2.825 lira 90 kuruş değil, 2.960,06 TL olacak.



YILBAŞINDA ARTACAK

Asgari Geçim İndirimi maaşa göre yapıldığı için, Aralık ayında belirlenecek 2022 asgari ücretiyle birlikte artacak. Yani 2022 yılında uygulanacak asgari ücrete göre işçilerin alacağı Asgari Geçim İndirimi miktarında da değişiklik olacak.

Asgari ücrete gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Eğer bu gerçekleşirse, bu durumda AGİ ödemesi de olmayacak. Şu anda apartman görevlilerinin asgari ücret hesabında gelir vergisi bulunmuyor. Dolayısıyla apartman görevlilerinin net asgari ücreti hesaplanırken AGİ dikkate alınmadığı gibi, onlar vergi ödemediğinden aldıkları net ücret de 3.040 lirayı buluyor.

Şu anda bekar bir işçinin ödeyeceği gelir vergisi 456 lirayı buluyor. Bunun 268 lirası AGİ olarak iade edildiğinde ödenen gelir vergisi 187 lira oluyor.