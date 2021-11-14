2022’de uygulanacak asgari ücret için ciddi bir artış beklentisi oluştu. Bunun yanında devlet vergi ve prim desteğinde de bulunacak. Apartman görevlisi formülü herkese uygulanabilir. Peki hangi vergiler alınmayacak, hesap nasıl yapılacak. İşte cevabı...

Milyonlarca çalışanı, işsizi, ev hanımını, kısacası herkesi ilgilendiren asgari ücretin 2022 yılında kaç lira olacağı ile ilgili çalışmalar önümüzdeki ay başlayacak.

Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu bu miktarı belirleyecek. Ancak komisyon toplanmadan önce asgari ücret ile ilgili çalışmalar da başladı. Çalışma Bakanlığı bu konuda hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da artışla birlikte bir vergi desteği yapılması da gündeme geldi.

Böylece hem asgari ücretteki artışın işverene oluşturacağı yükün bir kısmının da devlet tarafından karşılanması için çalışmalar yürütülürken bir yandan da çalışanların alım gücünü artıracak güçlü bir zam hazırlığı yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuyla ilgili "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var.

Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" açıklamasını yapmıştı.

İşveren cephesinden gelen açıklamalarda da işçinin gelir seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalara destek olunurken bir yandan da vergilerle ilgili teşvik beklentisi bulunuyor.

KESİNTİLER NE KADAR

Bugün asgari ücrette brüt rakam 3. 577,50 TL olarak uygulanıyor.

Bu rakamdan kesilen prim ve vergilerden sonra işçiye 2.825,9 TL net olarak ödeniyor.

Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ise 2021 yılı için 4.203,56 TL'yi buluyor. Burada işverenin SGK primi ve işsizlik sigorta primi brüt ücrete eklenmiş oluyor. 2021 yılı asgari ücreti üzerinden bakarsak 3.577,50 TL'lik brüt asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Bunun bekar bir işçi için 268,31 TL'si Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak işçiye geri veriliyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de alınıyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.

Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır.

Şu anda apartman görevlileri için zaten bu hesap ve miktar uygulanıyor.

GELİR VE DAMGA VERGİSİZ ÜCRET

Bunu 2022 yılı için yeniden hesaplarsak rakam ne olacak ona bakalım. Son on yıldaki artışlardan yola çıkarak yaptığımız hesaplamalara göre asgari ücretteki artış enflasyonun 6-7 puan üzerinde oluyor. Merkez Bankasının enflasyon tahmini olan yüzde 18.4'den yola çıkacak olursak artışın en az yüzde 25 olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,88 TL'ye çıkabilecek. Bu durumda net ücret ise 3.532,38 TL'ye ulaşacak. Gelir ve damga vergisinin alınmadığını düşünürsek yüzde 25 artış ile asgari ücret hesabı şöyle yapılacak.

EĞER gelir vergisinin alınmadığı düşünülürse yüzde 25 zamlı asgari ücretin neti 3.801 liraya çıkacak ve burada zam oranı yüzde 45'leri bulacak. Zaten bu miktar apartman görevlilerine ödenecek asgari ücreti oluşturacak.