Emekliye çifte ödeme

Emekliler ve memurlara zamlı maaşların ödenmesine başlandı. Ancak ilave zamlarla ilgili yasa henüz yürürlüğe girmediğinden artışların ilk adımı maaşlara yansıdı. İkinci ödemeler ise yasa çıktıktan sonra yapılacak

Ocak ayı ile birlikte tüm çalışanların ve emeklilerin maaşları yeniden belirlendi. Bu yıl vergisiz asgari ücret ile birlikte emekli ve memurlara da ilave artışlar yapıldı taban maaşlar yükseltildi. Emeklilerin ve memurların yeni maaşları ise hesaplara yatırılmaya başlandı.

Memur emeklileri ay başında maaş aldıkları için onların tüm zam farkları bu ay ödenecek. Memurlar ise 15'inde ilave zam olmadan maaş aldılar. Maaşlarında yüzde 5 toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtıldı.

2,5 puanlık artış ise sonra yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını dünden itibaren hesaplarında görecek. Burada 2500 TL'lik taban maaş ise yasadan sonra uygulanacak. Ancak tüm artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğundan hak kaybı olmayacak.

SEYYANEN ARTIŞLA

Yeni maaşlarla ilgili sorularınızın cevapları şöyle:

1)SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde kaç oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar.

Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı Ocak ayı ile birlikte yüzde 25,47 oranında artmış oldu.

Ancak burada ayrıca seyyanen bir artış da geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltildi. Böylece oransal zamdan sonra 2500 TL'nin altında kalan maaşlar seyyanen zam ile tamamlanacak.

2) Maaşı 2.500 Türk Lirası'nın altında olan herkes seyyanen artış alır mı?

Hayır. Maaşlar önce yüzde 25.47 oranında artırılacak. Eğer 2.500 TL'nin altında kalmaya devam ederse seyyanen artış gelecek.

Örneklerle anlatalım:

HAK KAYBI OLMUYOR

3- Memur emeklisinin zammı nasıl hesaplandı?

Memur emeklileri toplu sözleşme ile maaş artışı alıyorlar. Bu yıl için de Ocak ayında toplu sözleşme artışı yüzde 5 olarak belirlenmişti.

Buna oluşan 6 aylık enflasyona göre fark da eklenecekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik toplu sözleşme artışını yüzde 7.5 olarak yükselttiklerini açıkladı. Enflasyon farkı ile birlikte memur emeklilerinin Ocak artış oranı yüzde 30,95 oldu.

4- İlave zamlar maaşların içinde olacak mı?

Memurlar için yapılan 2.5 puanlık artış ve emeklilere yapılan 2.500 TL taban maaş uygulaması

için yasa tasarısı Meclis'te bulunuyor.

Bu yasa çıkmadan maaşlar yatırılırsa sadece belirlenen artışlar yansıyacak. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 25.47, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 27.91 oranında zamlar yatırılacak. Memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puanlık artış diğer emekliler için ise 2.500 TL taban maaş için yapılacak seyyanen artış bu ödemelerin içinde olmayacak. Daha sonra bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak.

HİSSELERİ ORANINDA

5) Eşten ve anne babadan maaş alanlar nasıl hesaplanacak?

Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak.

Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak. Örneğin SSK'dan yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan ve eline 750 lira geçen kişiye, önce yüzde 25.47 (750 x % 25 = 941) zam yansıtılacak. 941 liralık aylık ödemesi 309 lira ilave ödemeyle bin 250 liraya tamamlanacak.

Hesaplamalar şöyle olacak:

DUL YETİM MAAŞI