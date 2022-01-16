AGİ kalktı Vergi İadesi geldi

Yeni asgari ücretin açıklanmasından bu yana işçilere ödenen Asgari Geçim İndirimi konuşuluyor. Ücretlerdeki verginin kalkmasıyla bir iade olan AGİ de uygulanmıyor. Ancak devlet bu yıl için en yüksek AGİ olan 638 liradan vazgeçiyor. Yani aslında tüm çalışanlar için en yüksek AGİ iade ediliyor

Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. Bu yıl 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Sadece bu değil tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak ve gelir vergilerinden bu kadar miktar düşülecek. Vergisiz asgari ücret ve maaşlardaki bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi de fiilen kalkmış oldu.

EN YÜKSEK AGİ TUTARI

Yeni ödediğimiz gelir vergisinin bir kısmı medeni durum ve çocuk sayısına göre çalışanlara iade ediliyordu. Bir gelir vergisi ödenmediği için de iade olmayacak. Ancak devlet aslında tüm çalışanlar açısından büyük bir vergi iadesini de uygulamaya koymuş oldu. Eğer bu yıl AGİ uygulaması olsaydı mevcut asgari ücrete göre en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi için 638,01 TL olacaktı. Yani mevcut 5004 liralık brüt asgari ücrette tüm gelir vergisi bu çalışanlara iade edilecekti. Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani tüm çalışanlar için 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Daha doğrusu bu kadar vergiden vazgeçiliyor. Yani tüm çalışanlar aslında en yüksek Asgari Geçim indirimi (AGİ) olan 638 liralık iadeye kavuşmuş oldu. Burada bu desteğin yani bu 638 liranın kimlere ödeneceği sorusu ortaya çıkıyor.

NASIL ÖDENECEK?

Gelir İdarisi Başkanlığı'nın 319 numaralı tebliğ taslağına bakıldığında tüm hesaplamalar brüt ücret üzerinden yapılıyor. Buna göre brüt ücret ile anlaşan çalışanlar maaşları ne olursa olsun 638 liralık vergi iadesinden yararlanıyor. Eğer asgari ücretli ise bu rakam 676 lirayı çıkıyor daha yüksek maaş alıyorlarsa tüm vergilerinden 638 lira düşülüyor. Yani bu çalışanlara 638 liralık en yüksek AGİ ödeniyor. Taslakta net ücretten anlaşan birisi için bu 638 liralık istisnanın nasıl ödeneceği ise yer almıyor. Bu durumda net ücretten anlaşan bir çalışanın maaş hesabındaki bu istisna işverene destek olarak duruyor. Taslakta yeni durumla ilgili net ücret üzerinden bir hesaplama da yapılması ihtiyacı ortaya çıkıyor.