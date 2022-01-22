Memura 3600 zammı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ankara’daki 3.600 ek gösterge çalışmalarında. Çalışmalar tamamlandığıda emekli maaşları ve ikramiyeleri artacak

AĞUSTOS ayında yapılan toplu sözleşmeyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri merak etmeye başladı. Çünkü ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte hem mevcut maaşlar hem de emekli maaşları ile ikramiyelerde önemli artışlar meydana gelecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in önceki gün yaptığı açıklamalardan çalışmaların sona geldiğini ve Mayıs ayında tasarının TBMM'ye geleceğini anlıyoruz. Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme Mayıs ayında Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuştu. Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti. Peki çalışma bittiğinde neler değişecek, hep birlikte bakalım...

EK GÖSTERGE NEDİR?

ŞU günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge; memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe, maaş da yükseliyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken; unvanlarına, kıdemlerine, derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.

SORUN NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Şu anda bu çalışmaya sebep olan sorun, unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinden kaynaklanıyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken, onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma ile unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

DAHA ÖNCE KAPSAM NASILDI?

3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş, bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILACAK?

Öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam; öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.

KİMLERİKAPSAYACAK?

Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

TASLAK NASIL HAZIRLANACAK?

Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak, TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye gerecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın Mayıs ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

MEVCUT EMEKLİLERİ KAPSAR MI?

Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de, ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek. Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde olacak.

UYGULAMA NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

MAAŞLAR NASIL ARTACAK?

Yeni düzenlemeyle örneğin hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az bin 150 lira, emekli ikramiyesi de yaklaşık 37 bin lira artacak.