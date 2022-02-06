BES’te devlet katkısı artarken yaş şartı kalktı

10 yıl 56 yaş şartlarıyla elde edilen ikinci emeklilik fırsatı BES’te yasayla çok sayıda yeni avantaj getirilirken isteyen parasının bir kısmını çekecek

Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olduğunda rahat bir hayat yaşamak istiyor. Ancak genel olarak çalışırken alınan maaşlar emekli olunca alınan ücretlerden daha fazla oluyor. Bu yüzden alternatif emeklilik sistemlerine ilgi artıyor. Bunlardan birisi de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). SGK şartlarından daha kolay emeklilik imkanı sağlayan BES'te 10 yıl 56 yaş yetiyor. 2000 sonrası çalışmaya başlayan bir sigortalı 7 bin gün ve erkekse 60 kadınsa 58 yaşında emekli olurken BES ile 56 yaşında ve 10 yıl prim ödeyerek emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Böylece çalışırken önce BES, sonra SGK'dan emekli oluyor.

45 YAŞINDAN BÜYÜKLER

Yeni yılla birlikte BES'te çok önemli değişiklikler yapıldı. TBMM'de görüşülerek yasalaşan düzenlemelere göre birçok yeni avantaj da getirilmiş oldu. En dikkat çekici yenilik devlet katkısı oranında oldu. Birikimlere devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi. Böylece BES için 100 lira yatıran bir katılımcı için devlet de 30 lira ilave edecek. Ayrıca yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısının alınabilmesinin yolu açıldı, böylece sisteme toplu ödeme yapmanın cazibesi artırıldı.

45 yaşından büyüklerin talep etmesi halinde otomatik katılım sistemine (OKS) girebilmesine imkan tanınırken; nakit ihtiyacı doğan katılımcıların bunu sistemden çıkmadan karşılayabilmesine yönelik de 2 düzenleme yapıldı ve kısmi çekiş hakkı ile temlik imkanı getirildi.

HESABIN YÜZDE 50'Sİ KADAR

Uygulama detayları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek olan yeni düzenlemeler ile birlikte katılımcılar eğitim, evlilik, konut alımı gibi hallerde nakit paraya ihtiyaç duyarsa, BES'teki birikimlerinden kısmen ödeme (devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar olan tutarda bir ödeme) alabilme fırsatına sahip olacak. Üstelik kısmi çekiş hakkını kullanan katılımcılara yine belli şartları sağlaması halinde (kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25'ini aşmama şartıyla) devlet katkısı da verilebilecek.

ÇOCUKLAR DA SISTEMDE

Yeniliklerin en önemlilerinden birisi de 18 yaş altı çocukların da sisteme girebilmeleri oldu. Böylece aileler çocukları için bireysel emeklilik hesabı açarak bir kumbara gibi para biriktirebilecek. Üstelik hem bu paralar değişik fonlarda değerlenirken hem de devlet yüzde 30 katkı yapmaya devam edecek. Sektör temsilcileri bu ürünlere ailelerin büyük ilgi gösterdiğini belirtiyor.