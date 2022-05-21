İş kuran gence çifte destek

29 yaşını doldurmamış gençler kendi işlerini kurduklarında hem primlerini hem de vergilerinin bir kısmını devlet karşılıyor. Bu fırsattan yararlanmak çok kolay

Önceki gün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı hep birlikte kutladık. Gençlerin iş hayatında daha çok yer almaları için çok önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Bunların bir kısmı da kendi işini kurmak isteyen gençlerle ilgili. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.



Böylece genç girişimci bir yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapacak. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, aylık 1.726 lira 38 kuruş, yıllık olarak da 20 bin 716 lira 56 kuruşu buluyor. Böylece genç girişimcinin 1 yıl boyunca ödeyeceği 20 bin 716 liralık prim miktarı cebinde kalmış olacak.



PRİM NASIL HESAPLANIYOR

Genç girişimcilerin teşvik miktarının hesabı brüt asgari ücrete göre yapılıyor. İşte devletin ödeyeceği teşvik miktarının hesabı...





3 YIL VERGİDEN MUAF TUTULUYOR

Gençlere prim desteğinin yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemeyecek. Burada iş kurdukları tarihte 29 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Vergi ve prim desteği için aranan şartlar ise özetle şöyle: İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. Bu şartlar yerine getirilince 75 bin liranın altında kazanç elde edilse bile yıllık beyanname gerekiyor.



75 BİN TL OLARAK UYGULANIYOR

İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. Bunun altında kazanç elde edildiğinde istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmiyor.



75 bin liranın üzerinde kazanç elde edildiğinde ise kalan miktar gelir vergisine tabi oluyor. Böylece 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 13 bin 750 lira olacak. Örneğin 150 bin liralık fatura kesen bir gencin işletme giderleri 50 bin lira ise bu gencin vergi matrahı 100 bin lira değil 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenecek.

HİBE KATKISI SAĞLANIYOR

TÜBİTAK, girişimcilere, 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı ile geri ödemesiz destek sağlıyor. Bu program ile girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amaçlanıyor. Girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekleniyor. 200 bin lira olan desteğin üst limiti, bu ay 450 bin liraya yükseltildi. Bu destek için çağrıya çıkılıyor. Çağrı açıldığında hazırlanan projeyle birlikte uygulayıcı kuruluşlara başvurmak gerekiyor. Ayrıca KOSGEB, girişimcilere, Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 375 bin liraya kadar hibe destek sağlıyor. Bu programlarda girişimci genç ise destek daha fazla oluyor. Performans desteği, eğer girişimci genç ise dönem başına 5 bin, toplamda ise 10 bin lira daha fazla oluyor. Bu desteklerden yararlanmak için KOSGEB'in online girişimcilik eğitimini tamamlamak ve hazırlanan projeyle başvuru yapmak gerekiyor.