Emekliye ek ödeme zammı

Emekliler bu ay maaşlarını temmuz artışıyla birlikte alacaklar. Maaşa yapılan artış yüzde 4 oranında verilen ek ödemeyi de yükseltecek

Temmuz ayında açıklanan haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 çıktı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42,35 olarak hesaplanacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla toplam zam yüzde 41.7 olarak belirlendi. 17 Temmuz Pazar gününden itibaren emeklilerin zamlı maaşları yatırılmaya başlandı. İlk olarak SSK emeklileri zamlı maaşlarını alırken daha sonra Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ödenecek. Memur emeklilerine ise ay içinde zam farkları verilecek. Bu arada en düşük maaş 3.500 TL'ye çıkartılarak seyyanen artış da yapılıyor. Zam oranının yansıtılmasından sonra maaşı 3.500 TL'nin altında kalanların aylıkları bu rakama tamamlanacak.

İLAVE ÖDEME VAR

Emekliler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4'ü kadar oluyor. Çok düşük maaşlarda ise ek ödeme yüzde 5 (yaklaşık 3 bin 128 liranın altı) olarak hesaplanıyor. Yani emeklilerin aylıklarının yüzde 4'ü-5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. Bankaya yatan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. Zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin net maaşına yansıtılıyor. Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Böylece emeklilerin maaşları gibi, ek ödemeleri de hem Ocak hem de Temmuz aylarında artıyor.

SİZ DE HESAPLAYIN

Emeklilerin ek ödeme hesabı çıplak maaş üzerinden yapılıyor. Örneğin; haziran ayında 4 bin lira maaşı olan bir SSK emeklisine 160 lira da ek ödeme yatırıldı. Bu emeklinin eline 4 bin 160 lira geçti. Bu emeklinin Temmuz maaşı yüzde 42.35 artışla 5.694 TL'ye çıkacak. Bu durumda ek ödemesi de 228 lira olacak. Emekliye toplamda 5.922 TL yatırılacak. Ek ödeme tutarını e-Devlet'ten SGK bölümüne girip emekli maaşınızı seçtiğinizde görebilirsiniz. Ayrıca SGK'ya gidip maaş dökümü alabilir ya da ALO 170'i arayarak net maaşınızı öğrenebilirsiniz.

ENGELLİ ANNESİNE ERKEN EMEKLİLİK

■ ENGELLİ çocuğum var. Engelli annelerine emeklilik için bir avantaj sağlandığını duymuştum. Acaba ne yapmam gerekiyor. Şartlar nasıl oluşuyor? (İsmi saklı) 5510 sayılı kanunun 28'inci maddesine göre, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir. Bu ilavenin yapılabilmesi, kadın sigortalının bu durumunu SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun SGK sağlık kurullarınca yapılan değerlendirme sonucu çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi zorunludur.

Kadın sigortalılara verilen bu hak kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den sonraki süreler için geçerli olduğundan, ilave edilecek sürenin tespitinde SGK sağlık kurulu kararında belirtilen tarih dikkate alınır.

Ağır engelli çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, SGK sağlık kurulu karar tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenir.

Bu açıklamalar ışığında, SGK tarafından yetkilendirilen bir hastaneden sağlık raporu alıp çocuğunuzun durumunu tespit ettirmeniz ve SGK'ya başvurmanız halinde, SGK sağlık kurulunun vereceği muhtaçlık kararı tarihinden itibaren geçen çalışma sürelerinizin dörtte biri toplam prim gün sayınıza eklenecek ve sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak özetlenebilecek emeklilik koşullarından prim ödeme gün sayınızı doldurmanız kolaylaşacaktır. Bu yolla, yaş ve sigortalılık süresi koşullarını da sağlamanız kaydıyla, bakıma muhtaç çocuğunuz nedeniyle prim ödeme gün sayınızı daha erken doldurursanız, emekliliğiniz de daha erken mümkün olabilecektir.

BAYRAMDA ÇİFT YEVMİYE

■ BAYRAM günlerinde çalıştım. Şimdi bana ne kadar yatırılması gerekiyor? Bu hesap nasıl yapılıyor?

Ali KAYA Resmi tatil günlerinde yani ulusal ve dini bayramlarda çalışıldığında fazla çalışmadan farklı bir hesaplama yapılıyor. Yani siz normal zamanlarda fazla saatlerde çalışmışsanız saat ücretiniz yüzde 50 fazlasıyla ödeniyor. Ancak resmi tatillerde çalıştığınızda her gün için bir günlük yevmiye de alıyorsunuz. Bu sene Kurban bayramı ve 15 Temmuz Milli Birlik Günü peş peşe denk geldi.

Eğer her ikisinde de çalışmışsanız toplam 5.5 günlük yevmiye hakkınız olacak. Net maaşınızı 30'a bölüp bir günlük yevmiyenizi bulun. Bunu çalıştığınız gün ile çarpın. Böylece fazladan alacağınız parayı bulabilirsiniz.