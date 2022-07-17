Emekliye maaş ZAManı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bugünden itibaren almaya başlıyorlar. Memur emeklilerine ise zam farkları yatacak

6 aylık enflasyon oranının açıklanmasından sonra milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belirlendi. Memurlar zamlı maaşlarını aldılar şimdi emekliler için takvim işlemeye başladı. Bugünden itibaren yeni maaşlar hesaplara yatacak.

Milyonlarca vatandaşın geliri Temmuz ayı ile birlikte arttı. Asgari ücretliler Temmuz ayı itibariyle yüzde 30 zam alırken yeni ücret net 5.500 TL'ye çıktı. Ardından enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra emekliler ve memurların artış oranları da belirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında enflasyon artışı alırken memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı ile birlikte yüzde 41.69 oranında zam almış oldu.

HESAPLARA GEÇİYOR

Memurlar yeni zamlı maaşlarını bayramdan önce 8 Temmuz'da aldılar. Şimdi sıra emeklilere geldi. Memur emeklilerinin maaşları 1 Temmuz ile 5 Temmuz arasında yatırıldığından zamsız olarak ödendi. Ancak memur emeklileri zam farklarını bu ay içinde açıklanacak bir takvim çerçevesinde alacaklar. Memur emeklilerine yüzde 41.69 oranında fark yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını tahsis numaralarının son rakamına göre önümüzdeki haftadan itibaren alacaklar. SSK emeklilerinin maaşları 17 Temmuz'dan itibaren hesaplara geçmeye başlayacak. 26'sına kadar maaşlar hesaplara geçecek. Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz'da yeni aylıklarına kavuşacak.