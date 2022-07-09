Sözleşmeli maratonu başlıyor

Kamuda görev yapan yaklaşık 550 bin sözleşmeli personel için statü değişikliği çalışması başlıyor. Çalışmaların Ekim'de Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin Resmi Gazete'de yayımlanan metninde yer alan iki konudan 3600 ek gösterge çözülerek yasalaştı.

Böylece 5.3 milyon memur ve emeklisinin ek göstergeleri artırılırken emekli maaşları ve emekli ikramiyelerine zam yapıldı. Yeni ödemeler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılacak. Toplu sözleşme metninde yer alan 52. maddede sözleşmeli personel ile ilgili hüküm de şimdi gündeme alındı. Söz konusu maddede, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer aldı.



İLK TOPLANTI YAPILDI

Konuyla ilgili bayramdan önce ilk toplantılar da yapılmaya başlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları bu konuda çalışmalarını sürdürecekler. Daha sonra ilgili sendikalarla da müzakere edildikten sonra sorunun çözümü gerçekleşecek. Ortaya çıkartılacak taslak metinlerden birisi tamamlanarak Meclis'e sevk edilmiş olacak.

Burada değişik formüller de ortaya çıkmaya başladı. Bu formüller üzerinden çalışmalar yürütülecek. Özellikle kamu hizmetinin devamı ve kalitesinin artması ile ilgili tedbirler de alınacak. Kamuda çok sayıda sözleşmeli statü bulunuyor. Bunlar tek tek ele alınarak kapsam da belirlenmiş olacak.

Çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak. Çalışma tamamlandıktan sonra sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli personel özellikle eş durumundan yer değiştirme hakları istiyor.

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 40'a yakın statüde bulunan sözleşmeli sistemi de sadeleşmiş olacak. Çalışmaların tamamı sosyal taraflarla müzakere ile sürdürülecek.

Böylece memurların talepleri de dikkate alınarak taslaklar oluşturulacak.



YENİ HAKLAR GELECEK

Yapılacak düzenleme ile sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecekler.

Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Ayrıca kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak. Bu arada mali yılla sınırlı olan sözleşme süreleri ile ilgili de iş güvencesi gelmiş olacak.

EYT KONUSU GÜNDEMDE

Sözleşmelilerle birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu da gündeme alınmış oldu.

Bu konuda da çalışmalar başlatılırken Ekim ayında kamuoyuna bir paylaşım yapılması bekleniyor.

Burada öncelikli olarak kapsamın belirlenerek hak sahiplerinin tespit edilmesi gerekiyor.

Böylece kimin hemen emekli olabileceği ve hangi şartlarda uygulanacağı da ortaya çıkmış olacak. Bakıldığında EYT'liler 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yılını ve primini tamamlamış yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor. Ancak bu sigortalıların içinde primini ve yılını tamamlamamış olanlar da var.

Bağ-Kur ya da SSK'lı olup sonradan başka kurumlara geçenler, şu anda memur olanlar da bulunuyor. Bütün bu statüler tek tek ele alınacak.

YENİ MAAŞLAR HESAPTA

Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın maaşları da değişti. Asgari ücret 5500 liraya çıkartılırken emeklilere ve memurlara yılın ikinci artışı yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42.35 oranında enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklilerinin temmuz zammı da toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 artış ve yüzde 34.69 enflasyon farkıyla yüzde 41.69'u buldu. Bu artış oranına göre maaşlar ve aile yardımı gibi destekler yeniden hesaplanırken, ödemeler de dün yapıldı. Memurlara aile yardımı dahil en az 9 bin 105 lira ödeme gerçekleştirildi. Genel müdürlere (1/4) 29 bin 809, şube müdürlerine (üniversite mezunu 1/4) 15 bin 848, öğretmenlere (1/4) 12 bin 276, polis memurlarına (8/1) 13 bin 747 lira yatırılırken; uzman doktorlara (1/4) 18 bin 853, hemşirelere (üniversite mezunu 5/1) 11 bin 828 lira ödeme yapılmış oldu. Çocuk sayısına, eş durumuna, memurun derece ve kademesine göre ödemeler değişecek. Bu ay maaş ödemeleri ayın 15'inden 8'ine çekilen memurlara, 14 günlük zam farkı da ödenecek. Memur emeklilerine ise bu ayın başında maaşları zamsız olarak yatırıldı. Oluşan zam farkı önümüzdeki günlerde ödenecek. Bazı emeklilere 1 aylık, bazılarına da 3 aylık zam farkı verilecek.

Hayırlı bayramlar

Bugün Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Tüm okuyucularımızın Kurban Bayramını tebrik eder güzel bir bayram geçirmenizi dilerim.