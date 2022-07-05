Milyonlara enflasyon koruması

Asgari ücret ve emekli memur artışlarına baktığımız zaman yıllık kümülatif oranların enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Asgari ücret yıl başından bu yana yüzde 95 artarken emeklinin kümülatif yıllık artışı yüzde 79’u geçti

Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın gelirleri artmış oldu. Önce Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan ara zammı açıkladı. Buna göre 5004 lira olan brüt asgari ücret 6471 liraya net asgari ücret ise 4253 liradan 5.500 TL'ye çıkartılmış oldu. Böylece yıl başında yapılan yüzde 50.5 oranındaki artış sonrasında asgari ücrete yüzde 30 oranında bir ara zam daha yapılmış oldu. Böylece artan enflasyona karşı sabit gelirliler için bir koruma da oluşturuldu. Tabiki gönül çok daha fazlası olsun istiyor. Ancak ülkenin ve şirketlerin şartları düşünüldüğünde hükümet hem vergi gelirinden vazgeçiyor hem de ayrıca her çalışan için 100 liralık bir desteği devreye sokuyor. Burada vaz geçilen vergi gelirlerinin 90 milyar liranın üzerinde olduğunu görüyoruz.

HER ÇALIŞANA 844 TL

Ocak ayında asgari ücretten verginin kaldırılması ile her çalışan için yaklaşık 676 liralık bir vergi avantajı oluşmuştu. Brüt maaş ile çalışanlar bu avantajı ücretlerinde görürken net maaş ile anlaşanların ise vergi avantajı işveren için olmuştu. Şimdi bu avanta yeni asgari ücret ile birlikte 844 TL'yi buldu. Böylece her çalışan için maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmayarak 844 TL'lik bir destek sağlanıyor.

YILLIK ARTIŞ YÜKSELDİ

Asgari ücrete bu yıl yapılan her iki zam oranına bakıldığında aslında enflasyona göre bir ayarlama yapıldığı da görülüyor. Yıl başında yapılan yüzde 50.5 oranındaki artış o dönem yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşmişti. Daha sonra artan enflasyonla birlikte yapılan güncellemeyle birlikte sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesi de sağlanmış oldu. Bu hesaba bakıldığında kümülatif olarak artış şöyle gerçekleşti. 100 birim ücret üzerinden yıllık oran hesabı: Aralık artışı: % 50.5 100 X % 5.5 = 150,5

Temmuz artışı: % 30 150,5 X % 30: 195,65

Kümülatif yıllık artış: % 95,65

EMEKLİ VE MEMURA ÇİFTE ARTIŞ

Dün açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte emekliler ve memurların da yılın ikinci artış oranları belli oldu. 6 aylık enflasyonun yüzde 42,35 olarak gerçekleşmesinin sonunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında artış aldılar. Memurlar ve emekli memurlar ise enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşme artışı olarak yüzde 41,69 oranında Temmuz artışı aldılar. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yılbaşında yüzde 25.47 oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 30,95 oranında zam almışlardı. Şimdi SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri ve memurların yıllık kümülatif artışlarına bakalım.

BU AY GEÇERLİ OLACAK

Asgari ücretle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağından ağustos ayında ödenecek maaşlar 5500 TL'den az olamayacak. Emekli ve memurlar için de bu ay yatacak maaşlar zamlı olacak. Memurlar 8 Temmuz'da zamlı olarak maaşlarını alacak. memur emeklileri ise maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları ise 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarına yatırılacak.

SOSYAL ÖDEMELER ARTTI

Memur maaşlarına yapılacak yüzde 41.69 oranındaki artış ile birlikte sosyal ödemeler de artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve engellilere ödenen maaşlar yüzde 41.69 oranında artırılacak. Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı da bu oranda artmış olacak.