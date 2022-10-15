Emeklilik için 1.800 gün yeter

Emeklilik sistemimizde birçok düzenleme bulunuyor. Kişilerin durumuna göre emeklilik hakkı tanınıyor. Bunlardan birisinde de 1.800 gününüz olması yeterli sayılıyor

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN...

● Ameliyattan ötürü yüzde 70 engelli raporum var.

Malulen emeklilik hakkım varmış. Bunun şartları, gün sayısı veya bilmediğim başka şartları var mıdır?

Sigortam 2016 yılının 9'uncu ayında başladı.

1493 prim ödeme gün sayım var 1996 doğumluyum. Erdem YANIK

Sizin durumunuzda olan sigortalılar için iki türlü emeklilik hakkı tanınıyor. Bunlardan birisi doğuştan ya da sigortadan önceki hastalıklardan kaynaklı engelli emekliliği. Burada çalışırken yüzde 40 ve üzeri vergi indirimi alırsanız işe giriş tarihinize göre belli bir süre ve prim tamamlayarak yaş şartına bakılmadan emeklilik hakkı tanınıyor.

İkincisi ise sigortadan sonra ortaya çıkan hastalıklar için malulen emeklilik imkanı.

Burada da yüzde 60 ve üzeri bir rapor almanız ve bu raporun SGK tarafından da onaylanması gerekiyor. Tabii bir de prim şartı bulunuyor.

Malulen emeklilik için en az 1800 gün prim isteniyor. Sizin durumunuza baktığımızda her iki imkan için de yeterli priminiz yok. Malulen emeklilik için SGK'ya başvurun. Eğer yüzde 60 rapor alabilir ve bu da onaylanırsa askerlik borçlanması ile priminizi tamamlayabilirsiniz.

YILINIZI DOLDURUN

● 1980 doğumluyum.

06/1996'da 2 aylık sigorta girişim var. Çıraklık ya da staj sigortası değil. 2004 yılından itibaren aktif olarak sigortam devam etti. 25 yıl ve 5825 günü doldurmuş gözüküyorum.

Şu an sadece e-devlet üzerinden yaş bekliyor gözüküyorum.

EYT'li miyim? Batuhan Nazik

İşe başlangıç tarihiniz 18 yaşından da küçük olsanız fiili çalışma varsa ve uzun vadeli sigorta kollarından priminiz yatırılmışsa geçerli sayılıyor ve bu primler emeklilik hesabında kullanılıyor. Ancak prim şartının dışında istenen 25 yıllık bekleme süresi yani yıl şartı 18 yaşını doldurduğunuz tarihten itibaren hesaplanıyor. Bu durumda sizin 25 yıllık hesabınız 1998'de doğum gününüz baz alınarak hesaplanacak. Buna göre de 2023 yılını beklemeniz gerekecek.

ŞARTLARINIZ TAMAM YASAYI BEKLEYİN

● 1975 doğumlu kadınım.

1995 Ocak girişliyim. 5200 gün primim var, bir de çocuğum var. EYT'den yararlanabilir miyim? (ismi saklı)

99 yasasına göre 5750 gün şartınız var. Ancak zaten bu prim istenirse de doğum borçlanması ile tamamlarsınız.

Bu durumda yılınız ve priminiz tamam olduğu için yaş bekliyorsunuz. Bu anlamda EYT'lisiniz. Ancak yasanın çıkmasını bekleyin. Yasanın getireceği şartlara göre müracaat ederseniz.

BU PRİM YETERLİ DEĞİL

● Annemin 12.03.2002 girişi ve 211 toplam günü var. 1976 doğumlu, 3600'den nasıl emekli olabilir? Şeyda BÜYÜKSAMANCI

Annenizin emekli olması zor görünüyor. Yani 211 gün prim ile hiçbir şartta emekli olamaz.

3600 günü olsaydı bile yine bu şart da ona uymuyor. Çünkü 3600 günden emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmak gerekiyor. Anneniz için kısmi emeklilik şartları 4500 gün ve 25 yıl. Bu günleri doldurmuş olması gerekiyor.

Benim tavsiyem Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile annenizi emekli etmeniz.

SADECE BEKLEYİN

● Sigorta ödemeye başlama tarihim 01.07.1999. Prim günüm 7.050. Sigortalı çalıştığım gün sayısı 25 yıldan eksik. Ne yapmam lazım?

Mehmet GANİ

İşe giriş tarihinize göre priminiz tamamlanmış, bu yüzden çalışma süresini 25 yıla tamamlamanıza gerek yok.

25 yıllık şart sadece beklenmesi gereken süreyi ifade ediyor. Yani sizin için bu süre 01.07.2024 tarihinde dolacak.

Bu süre içinde çalışıp çalışmadığınıza bakılmıyor. Sadece sürenin geçmesi gerekiyor.

3 AY GERİYE ÇEKER

● 24 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olarak işe başladım ve 19 Kasım 2000 tarihinde işten ayrıldım. 20 Kasım 2000 tarihinde yedek subay olarak askerlik görevime başladım. 20 Mart 2002 tarihinde terhis oldum. İlk dört ay yedek subay okul eğitimi idi. 22 Nisan 2003 tarihinde memur oldum ve halen görevime devam etmekteyim. Bilgi almak istediğim konu, 12 aylık dönemdeki 3 aylık yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı) işe giriş tarihini öne çekebilir mi? (Ayrıca yedek subay okul süresini de borçlanacağım). EYT kapsamına girebilmek için. Emre EKER

Verdiğiniz bilgilere göre memuriyete yedek subay olduğunuz 2000 yılında başlamışsınız.

Buna göre emeklilik hesaplamanız yedek subay olarak göreve başladığınız (4 ay okul sonrası) tarihten itibaren yapılacak.

Ancak yıpranma ile 3 ay işe giriş tarihini geri çekseniz bile halen 2000 yılı içinde kalacaksınız.

Yani 8 Eylül 1999 öncesine geri dönemeyeceksiniz.

Bu da sizi EYT kapsamı dışında bırakacak. ALO 170'i arayarak dosyanızı inceletebilirsiniz.

Biz verdiğiniz bilgilere göre cevapladık.