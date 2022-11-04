Emekliye zam, memura fark

Ekim ayı enflasyonu ile birlikte zamlı maaşlar için 4 aylık rakam da ortaya çıktı. Buna göre emekliler enflasyon artışı alırken memurlar için fiyat artışı farkı ödenmesi de kesinleşmiş oldu

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon verileri bir bir açıklanıyor. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte 3 aylık rakam yüzde 7.05 olarak hesaplanmıştı.

Ekim enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon verisi de belli oldu. Son 4 aylık enflasyon yüzde 10.84 olarak hesaplandı.

Şimdi bu oranın kimi nasıl ilgilendirdiğine bakalım.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Bu kapsamdaki emekliler yılda iki kez enflasyon artışı alıyor. Bu oran da son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ocak ayında son 6 aylık enflasyon oranı kadar artış yapılacak. 4 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı şu anda yüzde 10.84 olarak hesaplandı.

Buna kasım ve aralık aylarının enflasyonu da eklendikten sonra kesin rakam ortaya çıkacak.



MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Memurlar ve memur emeklileri de diğer emekliler gibi yılda iki kez artış alıyor. Ocak ve temmuz aylarındaki artışlar toplu sözleşmede belirlenen oranlar ile enflasyon farkından oluşuyor. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 8 oranında bir artış yapılacak. Buna ilaveten de yüzde 7'nin üzerinde oluşan enflasyon farkı ödenecek. Son açıklanan 4 aylık enflasyona göre ise memur ve memur emeklilerin enflasyon farkı yüzde 3.88 oldu. Yüzde 8'lik toplu sözleşme artışıyla toplam oran yüzde 11.88'e ulaştı. Buna iki aylık veri daha eklenecek.



SOSYAL YARDIMLAR: Sosyal yardımlardaki artışlar da ocak ve temmuzda memur ve memur emeklilerine yapılan artış oranında gerçekleşiyor. Buna göre engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım parası gibi sosyal ödemelerin 4 aylık artışı da yüzde 11,88 oldu.







TABAN MAAŞ KAÇ LİRA OLUR?

Emeklilere yapılacak enflasyon artışının dışında bir refah artışının da yapılması bekleniyor. Buna göre Temmuz'da 3.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşı da yükseltilecek. Burada en düşük emekli maaşının asgari ücrete göre belirlenmesi de gündemde. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmedeki yüzde 8'lik zammının da artırılması bekleniyor. Ocak'ta açıklanacak enflasyon ile birlikte bu rakamlar da netleşecek.

BEKLENTİ DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde TÜFE'nin yüzde 3,54 artacağını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer almıştı. Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 26,23 ile sebzede (patates ve bazı yumrulu bitkiler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,42 ile evcil hayvanlar ve bununla ilgili diğer ürünlerde görüldü.