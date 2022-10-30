1999 sonrası için de 3600 gün benzeri emeklilik imkanı (2)

Dünkü yazımızda anlattığımız bölüm 9 Eylül 1999 ve öncesi içindi. Peki 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar için durum nasıl oluyor, kısaca onu da anlatalım. 09.09.1999 tarihinden sonra 30 Nisan 2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan kişiler için de 3600 gün benzeri bir emeklilik imkanı var. Normal şartlarda 7 bin gün prim doldurması gereken bu çalışanlar kısmi yani yaştan emekli olmak isterlerse onları ilgilendiren rakam bu kez 4 bin 500 oluyor.

Bu tarihler arasında ilk defa sigortalı olanlar 25 yıl sigortalılık süresini ve 4500 gün primi tamamladıktan sonra kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabiliyor.





5400 GÜN YA DA 15 YIL ÖNEMLİ

İkinci önemli rakamımız ise 5400. Bu rakam aslında 15 yıla tekabül ediyor. 5400 gün ya da 15 yıl Bağ-Kur sigortalıları ve memurlar için önemli. Aynen SSK'lılarda olduğu gibi Bağ- Kur sigortalıları yani kendi işini yapanlar veya şirket ortakları ile memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkına sahipler. Peki Bağ-Kur'lular yaş haddinden nasıl emekli olur ona bakalım.

Erkekler ve kadınlar için iki ayrı hesaplama yöntemi bulunuyor.



ERKEK BAĞ-KUR'LULAR:

Burada hesaplama yapılırken önemli bir tarih ortaya çıkıyor. O da 1 Ekim 1999. Bu tarihe göre yaş şartı da belirleniyor. Kısmi emeklilik için 01.10.1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999 tarihinde 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli olarak emeklilik yaşı değişiyor.

Bunu aşağıdaki tablolarımızda zaten görebilirsiniz.

1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 arasında Bağ-Kur sigortalısı olanlar ise emekli olabilmek için 62 yaşını doldurmak ve 15 yıl yani 5400 gün prim ödemek zorundalar.





KADIN BAĞ-KUR'LULAR:

Bağ-Kur'lu olup kısmi yaştan emekli olmak isteyen kadınlar için de erkeklerde olduğu gibi 1 Ekim 1999 tarihi milat olarak alınıyor.

1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan kadın sigortalılar, 15 yıl (5400 gün) prim ödemek ve 50 yaşını doldurmak şartıyla emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999 tarihinde 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. Bu yaşları da aşağıdaki tablomuzda göreceksiniz. 1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise kısmi emeklilik aylığı alabilmeleri için 60 yaşını doldurmaları ve 15 tam yıl prim ödemeleri gerekiyor.