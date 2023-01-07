Emekliye memura beş kazanç birden

Emekliler ve memurların 2023 yılının ilk yarısında alacakları zam oranları belli oldu. Sadece maaş artışı değil birçok alanda da gelirlere ek artışlar gelecek. Bu artışlardan EYT’den emekli olacak sigortalılar da yararlanacak. İşte milyonlarca emekli ve memura yapılacak o ek gelir artışları

Yaklaşık 14 milyon emekli ve 4 milyon kamu çalışanı için 2023 yılının ilk artışları belli oldu. Beklendiği gibi bu yıl enflasyon artışlarının haricinde emeklilere ve memurlara refah payı da eklenerek zam oranları yükseltildi. 2023 yılı kazançları bununla da bitmiyor.

Emekliler ve memurlar bu yıla özel ek artışlar ve avantajlar da kazanacak. Özellikle memur emeklileri ve yeni emekli olacak memurlar açısından 3600 ek gösterge artışları da maaşlara eklenecek. İşte yaklaşık 20 milyon vatandaş için 2023 yılında gelecek ek kazançlar....

1) MAAŞLARA ENFLASYON ARTIŞI: 2023 yılı enflasyonunun açıklanmasından sonra son 6 ayın enflasyon oranı da belirlendi. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı olurken memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8 toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkını da oluşturdu. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 16.48 oldu.

2) SOSYAL REFAH PAYI: Enflasyon rakamlarının belirlenmesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ayrı açıklama yaparak emeklilere ve memurlara sosyal refah payı vereceklerini duyurdu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 14.6 puanlık, memurlara ve memur emeklilerine de 13.52 puanlık ek artış yapıldı.

Böylece tüm emeklilerin ve memurların 2023 yılı ilk 6 ay zam oranları yüzde 30'a çıkmış oldu.

3)EK GÖSTERGE KATKISI: Memur emeklileri maaş ve sosyal refah payı ödemelerinin ardından bir artış da 3600 ek gösterge düzenlemesinden alacaklar. Geçtiğimiz yıl çıkartılan yasa ile tüm unvanlarda ek göstergeler 600 puan artırılırken bazı meslek gruplarında ek gösterge artışı 1,400 puanı bulmuştu. Yasanın uygulama tarihi olarak da 15 Ocak 2023 belirlenmişti. Buna göre tüm emekli memurlar ek gösterge artışlarına göre maaşlarına ilave zam alacaklar. Zamlar gösterge artışına göre hesaplanacak.

Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak. 3000'den 3600'e çıkan ek göstergelerde hizmet yılı 30 ise ilave zam 2.240 TL'ye ulaşacak. Ek göstergesi 2.200'den 36000'e çıkanlarda hizmet yılı 25 olanlar 2.463 TL, 30 hizmet yılı olanlar ise 2.587 TL ilave zam alacaklar.

Bu emeklilerin zamlı maaşları ek gösterge artışı eklendikten sonra yüzde 30 artırılacak.

Örneğin ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıl hizmeti olan bir emekli memurun mevcut maaşı 7.000 TL ise önce bu maaş 9.115 TL'ye çıkacak. Bunun üzerinden yüzde 30'luk zam yapılarak 11.850 TL'ye çıkartılacak.

4)İKRAMİYE ARTIŞI: Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye alıyor. Geçtiğimiz yıl ikramiye 1.100 lira olarak toplamda 2.200 TL ödendi.

Bu yıl ikramiyenin artırılması gündemde. İkramiyenin 2000- 25000 TL olması bekleniyor.

Bunun için Meclis'te yasal düzenleme gerekiyor. İkramiyede yapılacak artış tüm emeklileri kapsayacak. Ayrıca EYT'liler de bu yıl ilk ikramiyelerini alacak.

Ramazan bayramı ikramiyesinin 17-20 Nisan haftasında ödenmesi bekleniyor.

5) PROMOSYON YARIŞI: Bankaların emeklilere verdikleri promosyonlarda da yukarı yönlü bir hareket başladı. Bankalar şimdiden rakamları yukarı çekerken özellikle 2 milyon 250 bin emeklinin sisteme katılacak olması rekabeti de artırdı. Şu anda 7.500 TL'yi bulan promosyonların bu rekabet sonrası 10 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.

Yeni emekli olacaklar bu promosyonları tercih edebilecek.

Mevcut emekliler ise daha düşük promosyon almışlar ise 'cayma haklarını' kullanarak aldıkları paranın bir bölümünü iade edip yeni yüksek promosyondan anlaşma yapabilecek.