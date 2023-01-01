EYT’liye yeni maaş

MİLYONLARCA EYT’liyi emekli edecek düzenleme Ocak ayının 15’ine kadar çıkacak. Sonra başvurular başlayacak. EYT’liler yeni zamdan da yararlanacak. Toplu paralar Mart ayında hesaplarda olacak

Milyonlarca EYT'li bu günlerde çok mutlu. SGK müdürlüklerine akın eden EYT'liler heyecanla emekli olacakları günü bekliyor. Özellikle prim eksiklikleri bulunanlar bunun için borçlanmalarını yaparken, şartları tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi ise yasanın çıkmasını bekliyor.

PROMOSYON GELİYOR

Ocak ayında Meclis'e gelmesi ve 15 Ocak'a kadar yasalaşması beklenen düzenlemenin ardından EYT'liler için başvuru süreci başlayacak.

Emeklilik başvuruları Ocak ayı içinde yapıldıktan sonra 1 Şubat'tan itibaren maaş hesabı yapılacak.

Toplu olarak birikmiş tutar ise Mart ayında hesaplara geçecek. EYT'liler Ocak ayında emeklilere yapılacak artıştan da yararlanacak ve ilk maaşlarını aldıkları bankadan ya da seçecekleri herhangi bir bankadan promosyon da alacak. EYT'lileri kendi şubelerine çekmek isteyen bankaların rekabete girmesi ve promosyonun 10 bin liraya kadar çıkması da bekleniyor. Bu noktada çalışan EYT'liler ise kıdem tazminatlarını alacaklar. Tekrar çalışanlar açısından çift maaş imkanı da olacak. Hatta ikinci dönem için de tazminat hakkı oluşacak.

SORULARINIZ GELİYOR

BU NOKTADA çok sayıda EYT'li arkadaşımızın sorusu da bize ulaşıyor. Bu sorulardan bir kısmının cevapları şöyle

● Hemen emekli olacaklar kimler?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki prim ve yıl şartını yerine getiren herkes hemen emekli olacak. Yasa ile netleşmesi beklenen şartların SSK için 5000 gün Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9 bin gün olması bekleniyor. Ayrıca SSK'lı kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 yıl bekleme süresi de olacak.

● Şu anda emeklilik başvurusu yapılabilir mi?

EYT'liler emeklilik işlemlerini yasa Resmi Gazete'de yayımlandıktan sorra yapacak. Şu anda emeklilik başvurusu yapılmayacak.

● Çalışan emekliler nasıl başvuracak?

Çalışan emekliler yasa çıktıktan sonra işyerlerinden çıkış belgesi aldıktan sonra emeklilik başvurusu yapabilecek. Emeklilik işlemlerinden sonra tekrar çalışmaya başlamak isteyenler başlayacak.

İşten çıkış belgesi alan EYT'liler için kıdem tazminatı hesaplanarak banka hesaplarına yatırılacak.

● Hangi statüden emeklilik işlemi yapılacak?

Hizmet dökümünde son 7 yıllık (2520 gün) çalışmaya bakılacak.

Hangi kurumdan daha fazla prim (1261 gün ve üstü) ödenmişse o kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacak. O kurumun prim ve yıl şartının sağlanması gerekecek.

● Eksik primi olanlar ne yapacak?

Eksik primi olanlar borçlanma yollarıyla bunu tamamlayabilecek.

Doğum ve askerlik ve yurtdışı borçlanması yapılabilecek. Geçmişte silinen Bağ-Kur günleri için ihya imkanı kullanılacak.

Borçlanma imkanı olmayanlar isteğe bağlı sigorta ile aydan aya ödeyerek primlerini tamamlayacak.

● Doğum borçlanması kaç gün kazandıracak?

Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor.

Bu durumda her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyorlar.

● Şartları tamamlayamayanlar ne zaman emekli olacak?

Yasa ile 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan tüm EYT'liler yaş şartına bakılmaksızın emeklilik hakkına kavuşacak. Bu EYT'liler prim ve yıl şartını ne zaman tamamlayabilirse o zaman yaşa bakılmadan emeklilik hakkını alacak.

● EYT'liler 1 Ocak'tan sonra da borçlanma yapabilecek mi?

Yapabilir ama yeni asgari ücret nedeniyle ödenecek tutar artacak.

31 Aralık akşamına kadar müracaat edenler artıştan etkilenmeyecek.

● Kısmi emeklilik şartları nasıl olacak?

8 Eylül 1999 öncesinde kısmi emeklilikte 3600 günü dolduran SSK'lılar kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşında emekli olabiliyordu.

Bağ-Kur'a ise prim şartı 5400 gündü. Daha sonra prim şartları değişmese de yaş şartı 58 ve 60'a kadar çıktı. Şu anda netlik yok ancak 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönülürse kadınlar 50, erkekler 55 yaşında kısmi emekli olabilecek.