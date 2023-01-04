Emekliye memura refah payı

Aralık enflasyonu ile birlikte ortaya çıkan altı aylık artış yüzde 15,40 oldu. Bu veriyle memur ve emeklileri için artış oranı yüzde 16,48 olurken Başkan Erdoğan oranı yüzde 25’e çıkardıklarını söyledi. Böylece tüm emekliler ile memurlar yeni maaşlarını refah payı artışıyla alacak

Milyonlarca vatandaşın beklediği zam oranları belli oldu. Buna göre emekliler ve memurların 2023 yılının ilk yarısı için alacakları maaşları da hesaplanmış oldu. Dün açıklanan Aralık ayı enflasyonu ile birlikte altı aylık enflasyon oranı yüzde 15.40 olarak hesaplandı. Yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak memurların 6 aylık veriye göre artış oranları ise yüzde 16,48 olarak belirlendi.

10 PUANLIK EKLEME YAPILDI

Ancak yapılan açıklamalar ve beklentiler bu oranların artırılacağı yönündeydi. Yapılacak bir refah payı artışı ile bu oranların yukarı çekilmesi beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada zam oranının yüzde 25'e çıkartıldığını açıkladı. Böylece hem emekliler hem memurlar hem de sosyal yardım alanlar için 2023 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak zam oranı yüzde 25'e çıkartılmış oldu. Tüm emekliler ve memurlar Temmuz ayında ise yılın ikinci artışını alacaklar. Maaş zamları hesaplanırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyona göre artış alırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Ancak Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında tüm emekliler ve memurlar için zam oranı yüzde 25 olarak uygulanmış olacak.

NASIL HESAPLANIYOR

Söz konusu artış toplu sözleşme artışını yukarı çektiği için burada bir düzenlemede yapılacak. Bu düzenleme sonrasında memurların maşa artışı yüzde 25 olarak açıklanacağından kıdem tazminatı tavanı da yüzde 25 artmış olacak. Buna göre 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatı tavanı 19 bin 213 lira olarak uygulanacak. Emeklilerin zamlı maaşları Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri ayın 17'sinden sonra maaşlarını yüzde 25 fazlasıyla alacaklar. Memur emeklileri ise maaşlarını artış olmadan 1'i ile 3'ü arasında alacak. Daha sonra zam farklı yatırılacak. Memurlar ise 15'inde alacakları maaşlarını yüzde 25 zamlı olarak almış olacaklar. Maaş artışını yüzde 25'e çıkartan refah payı ile ilgili düzenlemenin de birkaç gün içinde tamamlanması gerekiyor.

EYT'Lİ DE YARARLANACAK

EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacak 2 milyon 250 bin sigortalının maaşı hesaplanırken yüzde 25 oranındaki artış da hesaba katılacak. Ayrıca 2022 yılı enflasyon oranı da hesaplamalarda dikkate alınacak.



3600 EK GÖSTERGE FARKI

MEMUR emeklileri için artış oranı yüzde 25'i de geçecek. 3600 ek gösterge artışı ile ilgili düzenleme 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek. Bu değişiklik ile emekli memurların maaşlarına önce ek gösterge artışı eklenecek ve sonra yüzde 25 oranında zam yapılacak. Böylece artış oranı yüzde 30'ları geçmiş olacak. Artışların 2500 TL'yi geçmesi bekleniyor. Yine yeni emekli olacak memurların ikramiyelerinde de 50 bin liranın üzerinde artışlar olacak.