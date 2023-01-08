Emekliye, dul yetim maaşı alana taban maaş hesabı

Emekliler için taban maaş 5.500 TL’ye çıkartıldı. Peki bu nasıl uygulanacak? Hesap nasıl yapılacak? Dul yetim maaşı alanlar bundan nasıl yararlanacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş artışları refah payı ile birlikte yapıldı. Yüzde 15.4 çıkan 6 aylık enflasyona yapılan refah payı artışı ile birlikte toplam artış oranı yüzde 30 olurken 3.500 TL olan taban maaş ise 5.500 TL'ye çıkartıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında taban maaşın 3500 TL'den 5.500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı 2023 yılının ilk 6 ayında 5.500 TL olarak uygulanmaya başladı.

Bununla ilgili yasal düzenleme de Meclis'e gönderildi.

ARTIŞ ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

TEMMUZ ayında 3500 TL olan emekli taban maaşı yüzde 57'nin üzerinde bir artış ile 5.500 TL'ye çıkartıldı. Temmuzda 5.500 TL olan asgari ücret ise yüzde 54.,7 oranında artışla 8.500 TL yapılmıştı.

Böylece taban maaştaki 6 aylık artış asgari ücrete yapılan artış oranını geçti. Temmuz'da da bir artış olacağı düşünülürse oranın yüzde 80'i geçmesi de bekleniyor. Böylece temmuz ayı artışı ile birlikte en düşük emekli maaşı asgari ücrete yaklaşmış hatta eşitlenmiş de olacak. Bu kesin rakam Temmuz'da belli olacak.

KİMLER YARARLANACAK?

TABAN maaşların 5.500 TL'ye çıkartılması SSK ve Bağ- Kur emeklilerini ilgilendiriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bir kısmı düşük prim ve asgari ücret üzerinden emekli oldukları için daha az maaş alıyor. Bu emeklilerin maaşları seyyanen yapılan artışlar ile bir süredir katkı yapılıyor. Maşalar önce 1500 TL'den 2.500 TL'ye daha sonra 3.500 TL'ye ve son olarak da 5.500 TL'ye çıkartılmış oldu. Böylece emekli maaşı bu rakamın altında olan herkese seyyanen artış yapılacak.

EYT'lilerden de maaşı bu rakamın altında çıkanlar olursa 5.5400 TL'ye tamamlanacak

NASIL HESAPLANIYOR?

TABAN maaş hesaplamaları kök maaş üzerinden yapılıyor ve belirlenen rakama tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı şu anda 3.300 TL olan ve Temmuz'da 3500 TL'ye tamamlanan bir SSK emeklisine önce yüzde 30 artış yapılacak.

Bunun sonunda emeklinin kök maaşı 4290 TL'ye yükselecek.

Ancak taban maaş 5.500 TL olduğu için bu maaş tamamlanacak.

Maaşa 1.210 TL eklenerek emeklinin hesabına 5.500 TL yatırılacak. Tüm emekliler için bu hesaplama yapılacak. Yüzde 30 artış ile maaş 5.500 TL'yi geçerse ek bir ödeme yapılmayacak.

Altında kalan her rakam tamamlanacak.

DUL YETİME AYRI UYGULAMA

EŞİNDEN veya babasından dul yetim maaşı alanlar için de taban maaş uygulaması bulunuyor. Burada alınan maaşın hisse oranına göre taban maaş belirleniyor ve yapılan artış bu rakama tamamlanıyor.

5500 TL7lik taban maaşa göre dul ve yetimler için yeni rakamlar ise şöyle oldu:

Yüzde 75 maaş alanlar 4.125 TL

■ Yüzde 50 maaş alanlar 2.750 TL

■ Yüzde 25 maaş alanlar 1.375 TL

ÖRNEĞİN eşinden yüzde 75 oranında 3000 TL maaş alan birisinin maaşına önce yüzde 30 artış yapılacak. Böylece maaş 3.900 TL'ye çıkacak. Yüzde 75 oranına göre belirlenen taban maaşın altında kaldığı için 225 TL'lik bir seyyanen artış yapılacak ve maaşı 4.125 TL olarak hesabına yatırılacak.