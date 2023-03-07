Çalışan EYT’liye Kod 8 formülü

Çalışan EYT’lilerin işten çıkış ve giriş işlemleri nasıl yapılacak? Başvuru sonrası ertesi gün işe giriş mümkün mü? Kod 8 neden çok önemli?

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru süreci de hızla devam ediyor.

İlk etapta primini ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin EYT'li başvurularını yapıp yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

Başvurular sırasında özellikle çalışan emekliler için yapılması gereken ek işlemler de bulunuyor. Buna göre ilk etapta işten çıkış belgesi alınıyor ve sonra başvuru tamamlanıyor.

Çalışırken emeklilik başvurusu yapılamadığından çıkış yaptırmak zorunlu. Burada Kod 8 ile çıkış yapıldığında emeklilik için ayrılmış olan EYT'lilerin tazminat hakkı da korunuyor. O yüzden Kod 8 ile çıkış yapmak tekrar işe girişi de kolaylaştıracağından çok önemli.

GİRİŞ İŞLEMLERİ ÖNEMLİ

EYT'liler emekli olduktan sonra isterlerse aynı işyerinde isterlerse farklı bir işyerinde çalışabiliyorlar.

Hatta yasa 30 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlayan EYT'liler için 5 puanlık prim indirimini de getirdi. Buna göre SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) 30 gün içinde aynı işyerine başvuran EYT'liler için daha az ödeniyor. Ancak tekrar SGDP ile işe giriş için Kod 8 ile çıkış yapılması gerekiyor.

Kod 8 (Emeklilik, yaşlılık veya toptan ödeme nedeniyle) ile çıkış yapıldıktan sonra sigortalı çalışma hayatına devam edilecekse, tahsis talebini yani emeklilik müracaatını yaptıktan sonraki güne ya da daha ileri bir tarihe emekli olarak (SGDP) işe giriş bildirgesi verilebiliyor.

ÖRNEK: EYT süreci kapsamında 03.03.2023 tarihinde Kod 8 ile çıkışı yapılan ve aynı gün (03.03.2023) emeklilik müracaatı yapan sigortalı için 04.03.2023 tarihine SGDP'li (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi) olarak işe giriş bildirgesi verilebilir.

FARKLI SEBEP KULLANILIRSA

Emeklilik hakkı elde etmesine rağmen çalışanın işten çıkışında Kod 8 uygulanmamışsa ya da başka bir sebeple çıkış yapılmışsa yine tahsisi talebi (emeklilik müracaatı) yapmak şartıyla işe giriş bildirgesini emeklilik başvuru tarihinden sonraki güne ya da daha ileri bir tarihe Tüm Sigorta Kollarına tabi işe giriş bildirgesi verip akabinde güncelleme menüsünden sigortalı kolunu 8-SGDP (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi) olarak değiştirmek yeterli olacaktır.

ÖRNEK: EYT süreci kapsamında 03.03.2023 tarihinde 8 kodu dışında işten çıkışı yapılan ve aynı gün (03.03.2023) emeklilik müracaatı yapan sigortalı için 04.03.2023 tarihine Tüm Sigorta Kollarına tabi işe giriş bildirgesi verip akabinde güncelleme menüsünden 8-SGDP (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi) olarak güncelleme yaparak işlemi sonlandırabilirsiniz.

AYNI AY GİRİLMEMESİNİN SEBEBİ

Birçok işyerinde çıkış yapılmasına rağmen aynı ay içinde SGDP ile giriş yapılamamıştı. Bu durumun sebebi ize Kod 8'in kullanılmaması. 8 çıkış kodu dışında bir nedenle çıkış yapılması halinde SGDP işe girişi vermeye çalışıldığında henüz emekli aylığı bağlanmadığından SGDP işe giriş mümkün olmamakta.

Bu şekilde işe giriş yapmak isteyenlere uyarı yazısı çıkıyor.

Bu uyarıyı gördüğünüzde tüm sigorta kollarına tabi işe giriş işlemi yapıp daha sonra güncelleme yapıldığında SGDP girişi gerçekleşiyor. Bu yüzden tüm EYT'li çalışanlar için Kod 8 ile çıkış vermek hem işlemleri kolaylaştırıyor hem de çalışanın hakkını korumuş oluyor.

SGDP GİRİŞİ YAPARKEN DİKKAT

SGDP işe girişi yapılabilmesi için şu aşamaları dikkat etmek gerekiyor:

1) İşten çıkışının 8 kod ile yapılmış olması, 2)Tahsis talebinin (emeklilik müracaatı) yapılmış olması, 3) SGDP işe giriş bildirgesinin emeklilik müracaatının yapıldığı sonraki gün ya da ileriki bir tarih olarak gerçekleşmesi.