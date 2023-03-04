Çalışan EYT’liye kolaylık

Milyonların beklediği EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Artık başvuru süreci de resmen başladı. Başvurular SGK'ya giderek ya da e-devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte bağlı bulunduğu kurumun mevzuatına göre prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin EYT'linin hemen emekliye ayrılması bekleniyor.

KAZANILMIŞ HAK OLDU

Primini ve yılını tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olacaklar. Yaş şartının kaldırılması tüm EYT'liler için bir kazanılmış hak olarak uygulanacak ve bir süre sınırı bulunmayacak. EYT kapsamında olanlar yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ya da borçlanma ile bu tarihe girişini çekenler artık istedikleri tarihte prim ve yıl şartını tamamlamış olmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecekler.

İKİ BÖLÜMDE BAŞVURU

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor.

Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar.

EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı, çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek. Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler.

Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacaklar.

Bu belge ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecekler.

Daha sonra emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek.

Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak. Burada tek istisna memur olmakta.

Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.

Diğer emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor.

"EMEKLİ OLABİLİR" YAZISI GEREKLİ Mİ?

Bu noktada mevcut durumda işyerinden çıkış almak için kullanılan emekli olabilir yazısı EYT'liler için kullanılmayacak.

EYT'li çalışanlar beyan ile işverenlerine müracaat ederek çıkışlarını alabilecekler.

Bu yüzden tekrar SGK'ya giderek bu yazı için kuyrukta beklemeye lüzum yok. Ayrıca çıkışlarını ay sonuna doğru alırlarsa Mart ayındaki maaşlarını da kaçırmamış Mart ayını işsiz geçirmemiş olurlar.

TAZMİNAT HAKKI DOĞUYOR

Çalışan emekliler açısından işten ayrılacakları için son işyerlerinde bir yılı doldurmuşlarsa kıdem tazminatı hakkı da doğuyor. Böylece çalışan EYT'liler işten ayrılırken tazminatlarını alacak, emeklilik işlemleri sonrasında tekrar çalışırlarsa çift maaş hakkına da kavuşmuş olacaklar.

Burada Kredi Garanti Fonu kıdem tazminatı konusunda destek yapacak.

EYT'lilerin tazminatları bu destek kapsamında kendi hesaplarına yatırılacak.

İKİNCİ TAZMİNAT ALABİLİR

Çalışan emekliler açısından özlük hakları diğer çalışanlardan farklı olmayacak. Bu arada kıdem tazminatı alarak emekli olan bir EYT'li yeni işyerinde de bir yılı doldurduktan sonra kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılırsa ikinci bir tazminatı da alacak.

PRİM DESTEĞİ DE GELECEK

Tekrar çalışmaya başlayacak olan EYT'liler için eğer 30 gün içinde kendi iş yerlerine geri dönerlerse 5 puanlık Sosyal Güvenlik Destek Primi desteği de sağlanacak.

Emekli çalışan eğer brüt maaştan anlaşmışsa bu destek maaşına yansıtılacak.

Net maaştan anlaşmışsa bu kez işveren bu destekten yararlanacak ve isterse çalışanına yansıtabilecek.

Bu süre ilk taslakta 10 gün olarak belirlenmişti. Daha sonra Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında önerge ile 30 güne çıkartıldı.

MAAŞ NİSAN'DA ÖDENECEK

EYT'liler için başvuru süreci Mart ayı itibariyle başlayacağından ilk maaş hesabı da 1 Nisan'dan itibaren yapılacak. Böylece yetiştiği takdirde EYT'liler ilk maaşların Nisan ayında alabilecekler.

Yetişmediği takdirde ise Mayıs ayında hem Nisanın hem de Mayıs'ın maaşları birlikte toplu olarak ödenecek.

İKRAMİYE VE YENİ ZAM

Mart ayında başvuru yapacak olan 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaşın ilk maaşları Nisan ayında hesaplanacağından bu ay içinde ödenecek olan Ramazan bayramı ikramiyesinden de yararlanacaklar. Bu emekliler daha sonra Temmuz ayında yapılacak emekli enflasyon artışından da yararlanarak yeni maaşlarına kavuşacak.

EYT'li vatandaşların maaş hesabı da tüm emekliler gibi bütün kazançlara bakılarak yapılacak.