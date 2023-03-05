Çalışan EYT’liye başvuru kolaylığı

EYT düzenlemesiyle ilgili başvurular başladı. Özellikle çalışan EYT’liler açısından önemli noktalar bulunuyor. SGK da bununla ilgili bir duyuru yayımladı. İşte detaylar...

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi ve başvurular da başlamış oldu.

İlk etapta 2 milyon 250 bin EYT'linin emekli olacağı ve sonrasında sayının 5 milyonu bulacağı bu süreçte yaş şartı ortadan kalkmış oldu.

Belli prim ve yılı dolduran her EYT'li yaşa bakılmadan emekli olacak. EYT'lilerin profiline bakıldığında büyük çoğunluğun SSK yani 4A mensubu olduğu görülüyor. Bu kesimin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışmaya devam ediyor.

DİLEKÇE ÖNEMLİ

Bu noktadan bakıldığında çalışan EYT'liler açısından başvuru noktasında bazı püf noktaları önem taşıyor. Yasalarımız gereği emeklilik başvurusu yapmadan önce işten ayrılmak gerekiyor. Bunun için de işverene emekli olmak için ayrılacağına dair her bir EYT'linin istifa dilekçesi vermesi gerekiyor.

İşverenler ise bu noktada çalışanlardan 'Emekli olabilir' yazısı talep ediyor.

YAZI İSTENİYOR

Normal şartlarda SGK müdürlüklerinden alınması gereken bu belge için ayrı bir yoğunluk oluşmaya başlamıştı.

SGK bu noktada bir duyuru yayımlayarak bu belgenin SGK müdürlüğünden alınmasına gerek olmadığını ve internetten temin edilebileceğini bildirdi.

Açıklama özetle şöyle:

İNTERNETTEN ALABİLİRSİNİZ

"Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Kurumumuza 'Gelir/ Aylık/Ödenek Talep Belgesi' ile başvurulması yeterlidir. Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce 'Emekli Olur' yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için Kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Kurumumuz tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü', 'Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi' ve 'Çalışma Hayatım' ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan 'Ne Zaman Emekli Olurum' uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır. Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Kurumumuza yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Kurumumuzdan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır."

BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

Bu noktada çalışan EYT'lilerin işten ayrılma tarihleri de önem kazanıyor. Çünkü SGK sistemi işten ayrılan bir kişinin tekrar aynı ay içinde emekli olarak yani SGDP (Sosyal Güvenlik destek Primi) ile tekrar işe girişine izin vermiyor. Bu işe giriş için bir sonraki ay bekleniyor.

Zaten emeklilik için müracaat edildiğinde de emeklilik süresi bir sonraki ay başından itibaren başlıyor, maaş da bu tarihten itibaren hesaplanıyor.

Bu durumda ayın başlarında işten ayrılan bir EYT'linin tekrar emekli olarak işe girişinin yapılması için Nisan ayının 1'inin beklenmesi gerekecek. Böylece ayın başında ayrılan bir EYT'li çalıştığı iş yerindeki maaşını da kaçırmış olacak. O yüzden Mart ayı sonuna doğru işten ayrılıp başvuruyu tamamladıktan sonra 1 Nisan'da tekrar işe giriş yapılması mümkün olacaktır.

Ancak tekrar çalışmak istemeyen, ya da biraz çalışmaya ara vermek isteyenler açısından böyle bir sorun bulunmuyor.