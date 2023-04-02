EYT’liye Temmuz zammı

Enflasyon artışı 3 Temmuz itibariyle belirleniyor. Emeklilik için Haziran sonuna kadar başvuranlar Temmuz zammından yararlanacak. Mart sonuna kadar başvuranlar Ramazan bayramı ikramiyesini, mayıs sonuna kadar başvuranlar ise Kurban bayramı ikramiyesini alacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili başvuru süreci devam ediyor. Bir yandan hak sahipleri başvurularını yaparken SGK çalışanları da hızla işlemleri tamamlıyor. Birçok SGK müdürlüğünde hafta sonları da çalışma yapılırken mesai saatleri de gece yarısına kadar devam ediyor.

ÇOK SAYIDA İNCELEME YAPILIYOR

EYT'LİLERİN bizzat giderek doldurdukları formlar ile e-devletten doldurdukları formlar memurlar tarafından tek tek inceleniyor. Önce EYT yasası kapsamında olup olmadığı inceleniyor. Burada bir sorun yoksa primlerinin ve yıl şartının tamam olup olmadığına bakılıyor.

Burada da sorun yok ise kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) ya da başka prim borcu olup olmadığı inceleniyor.

Borcu olmayan başvuru sahibi için bu kez başka kurumda tescilinin olup olmadığı kontrol ediliyor. Varsa ilgili SGK müdürlüğüne yazı yazılarak durumunun tespiti yapılıyor.

Farklı kurumlarda primleri olanlar için bir çakışmanın olup olmadığı da denetleniyor.

Bütün bu aşamalar geçildikten sonra hak sahibine bir tahsis numarası veriliyor.

Bu numara e-devletten 4A emeklilik kaydı bölümünde görülüyor. Tahsis numarası verilen EYT'li için bu kez maaş belirleme işlemleri yapılıyor.

BAŞVURU TARİHİNE GÖRE ÖDEME

EYT'LİLERİN alacakları paralar başvuru tarihlerine göre belirlenecek. Buna göre hangi ay başvuru yapılmışsa bir sonraki ay başından itibaren maaş işletilecek. Bu durumda Mart ayında başvurusunu tamamlayanlar iki ikramiye Nisan maaşı ve Temmuz zammından yararlanacak. Temmuz'da emeklilere yapılacak enflasyon artışından Haziran sonuna kadar başvurusunu tamamlayanlar yararlanacak.

İŞTE EYT'LİLERİN ALACAKLARI ÖDEMELERLE İLGİLİ BAŞVURU TAKVİMİ

● Mart'ta başvuranlar:

✓ Nisan maaşı ✓ Maaş farkı ✓ Ramazan bayramı ikramiyesi ✓Kurban bayramı ikramiyesi ✓Temmuz maaş zammı

● Nisan'da başvuranlar:

✓ Mayıs maaşı ✓ Maaş farkı ✓ Kurban bayramı ikramiyesi ✓Temmuz maaş zammı

Mayıs'ta başvuranlar:

✓ Haziran maaşı ✓ Maaş farkı ✓ Kurban bayramı ikramiyesi ✓ Temmuz maaş zammı

● Haziran'da başvuranlar:

✓ Temmuz maaşı ✓ Maaş farkı ✓ Temmuz maaş zammı

MAAŞ HESABINDA KULLANILIYOR

TEMMUZ ayında başvuranlar açısından direkt maaşlarına Temmuz zammı eklenmese de maaş hesabı yapılırken hem Ocak 2023 tarihinde yapılan artışlar hem de Temmuz ayında yapılan artış dikkate alınacak. Böylece 2023 yılı içinde emekli olan tüm EYT'lilerin maaş hesabında bu iki zam bulunmuş olacak. Ancak Temmuz'a kadar emekli olanlar direkt maaş artışını hesaplarında görecek. Diğerlerinin de maaşları hesaplanırken bu artışlar hesaplama sistemine katılacak.

EMEKLİLERE YILDA İKİ ARTIŞ

BİLİNDİĞİ gibi emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre maaş artışı alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışının üzerinde oluşan enflasyon kadar fark alıyor.

Bu yıl Ocak ayında oluşan yüzde 15'lik 6 aylık enflasyon oranına 15 puan da Hükümet tarafından refah payı eklenmiş ve artış oranı yüzde 30 olarak uygulanmıştı.

Temmuz ayında yapılacak zam oranı da 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyona göre şekillenecek. Hükümet burada yeni bir refah payı eklemesi de yapabilecek.